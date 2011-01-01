电商广告视频制作工具：创建成功的视频广告
通过利用直观的模板和场景提升销售并降低制作成本。
不喜欢结果？
试试这些提示。
创建一个45秒的动态电商广告视频，目标是吸引绩效营销人员和在线商店，设计要以快节奏、现代的视觉风格和欢快的背景音乐为特色。此广告将突出使用预设计模板和场景制作视频广告的简便性。它应强有力地展示任何人如何快速定制视频广告，将基本想法转化为成功的视频广告，而无需大量努力。
开发一个60秒的说服性AI广告，目标是渴望通过尖端技术制作成功视频广告的营销人员。视频应采用创新、略显未来感的视觉风格，配以自信、权威的声音，解释如何通过从脚本到视频的方式将病毒脚本转化为引人入胜的内容。展示从文本到最终制作的无缝过程，强调这种能力如何为有影响力的活动解锁新的创意自由。
为预算有限的小型企业和内容创作者制作一个15秒的真实UGC视频，展示一个常见问题及其简单解决方案。视觉和音频风格应贴近生活且非正式，展示真实、友好的旁白生成，展示如何轻松创建高质量内容。此视频将强调旁白生成的轻松性，有效展示无需专业配音演员即可降低制作成本的引人入胜的叙述。
创意引擎
无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作
基于提示的原生视频创建
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。
端到端视频生成
Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。
以结构和意图构建
与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。
常见问题
HeyGen如何简化为我的企业创建成功视频广告的过程？
HeyGen通过提供一个直观的AI视频广告制作工具简化了创建视频广告的过程，非常适合希望快速生成高影响力电商广告视频的企业。我们的平台提供多种工具来定制视频广告，实现成功的视频广告表现。
HeyGen能否帮助我使用AI创建独特的UGC或产品视频？
当然可以。HeyGen使您能够生成引人注目的UGC视频和产品视频，特色是可以说出您脚本的逼真AI化身。这使得内容多样且引人入胜，无需传统拍摄即可提升您的创意输出。
HeyGen提供了哪些创意选项来定制我的视频广告？
HeyGen提供了丰富的视频广告模板库和拖放编辑器，使您能够完全定制视频广告。您可以整合您的品牌，选择各种动画和音乐，并微调每个元素以匹配您的创意愿景。
HeyGen如何提升我的AI广告的质量和覆盖面？
HeyGen帮助您高效地制作高质量的AI广告，从电影级产品镜头到推荐AI广告，具备从脚本到视频和旁白生成等功能。我们的平台确保您的AI生成内容经过打磨，准备好在所有平台上使用病毒脚本。