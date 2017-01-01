您的终极电子学习视频生成器，打造引人入胜的培训
通过AI视频生成器转变您的学习。轻松使用AI头像创建专业培训视频。
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。
设计一个深入的2分钟教程视频，针对IT培训经理和技术教育者，重点介绍AI视频平台的高级功能。视觉和音频风格应详细、信息丰富且权威，使用“配音生成”的同步AI声音解释复杂概念，特别展示无缝的“LMS集成”以实现全面的技术培训模块。
创建一个动态的90秒解释视频，面向产品经理和HR通才，展示我们的电子学习视频生成器如何快速创建内容。采用引人入胜的现代视觉风格和动态配乐，结合“模板和场景”进行快速设置，并使用清晰的“字幕/说明”来强化产品解释或员工入职培训中的关键信息，确保轻松更新。
开发一个多功能的45秒宣传视频，面向全球培训协调员和国际营销团队，突出平台促进“翻译”和接触多元化受众的能力。视频应具备全球化、适应性的视觉风格，展示各种AI头像风格和本地化文本，明确展示“纵横比调整和导出”的强大功能，以便轻松适应全球多个分发渠道的培训视频。
基于提示的原生视频创建
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。
端到端视频生成
Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。
以结构和意图构建
与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。
使用 Avatar IV 以超写实的语音和动作让任何照片栩栩如生。
HeyGen如何简化电子学习的AI视频生成？
HeyGen是一个直观的AI视频平台，将脚本转化为引人入胜的电子学习视频，配备先进的AI头像和AI配音，简化您的视频制作流程。
HeyGen为培训项目提供了哪些技术集成？
HeyGen支持无缝的LMS集成，使您能够将AI生成的培训视频直接部署到现有的学习系统中。此外，我们的API允许定制自动化和工作流程增强。
HeyGen能否为全球员工培训提供多语言支持？
当然可以，HeyGen的AI视频生成器提供强大的翻译功能和超过140种语言的AI配音，确保您的培训视频对全球员工具有可访问性和影响力。
HeyGen中的AI头像和视频内容有多大的可定制性？
HeyGen提供广泛的AI头像定制选项，允许您创建独特的虚拟主持人。我们的平台还包括各种模板和品牌控制，帮助您根据特定需求定制所有AI生成的视频内容。