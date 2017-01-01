电商视频生成器：创建推动销售的产品视频
通过我们的AI视频生成器的从脚本到视频功能，快速生成高转化率的社交媒体广告和在线销售产品视频。
不喜欢结果？
试试这些提示。
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。
制作一个吸引人的45秒社交媒体广告，针对可持续时尚品牌，旨在为营销专业人士讲述真实的品牌故事。视频应具有温暖自然的美感，柔和的灯光和鼓舞人心的对话式旁白，结合HeyGen的“AI化身”功能，以个人化和难忘的方式展示品牌价值。
开发一个信息丰富的60秒产品说明视频，针对复杂的B2B软件解决方案，目标是需要清晰、逐步指导的潜在客户。视觉和音频风格应专业简洁，配有动画图表和冷静权威的旁白，利用HeyGen的“字幕/说明”功能，确保在所有观看环境中最大程度的理解。
生成一个简洁的15秒促销视频，突出在线精品店的限时抢购，专为专注于在各种平台上快速推动在线销售的电商经理设计。视频应节奏快，视觉冲击力强，配有醒目的文字覆盖和充满活力的背景音乐，利用HeyGen的“纵横比调整和导出”功能，确保在任何社交媒体渠道上最佳显示。
创意引擎
无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。
基于提示的原生视频创建
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。
端到端视频生成
Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。
以结构和意图构建
与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。
使用案例
使用 Avatar IV 以超写实的语音和动作让任何照片栩栩如生。
常见问题
HeyGen如何作为有效的AI电商视频生成器？
HeyGen帮助企业快速创建高质量的产品视频和惊艳的产品展示视频。我们的AI视频生成器简化了内容创作，使您能够轻松制作引人入胜的内容，用于在线目录和社交媒体广告，以提升销售。
HeyGen提供哪些功能来将产品描述转化为视频？
HeyGen使您能够高效地将文字描述转换为动态的产品说明视频。利用我们的AI工具和视频模板，打造引人入胜的叙述，突出产品特点，推动在线销售和客户参与。
HeyGen能否为多样化的在线销售渠道创建逼真的输出？
当然可以，HeyGen确保您的产品视频具有逼真的输出，使其适用于市场列表、产品页面和社交媒体广告。我们的平台提供平台就绪格式，以便在所有数字营销活动中实现无缝共享和最佳观众体验。
HeyGen的平台是否易于创建专业的产品视频？
是的，HeyGen具有直观的拖放编辑器，即使是初学者也能简化视频编辑过程。这种快速创建工作流程使您能够快速组装惊艳的产品视频和电商视频，而无需广泛的技术技能。