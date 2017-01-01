高转化率广告的电子商务产品视频制作工具
利用AI工具和可定制的模板和场景，轻松生成高质量的社交媒体广告和产品演示视频。
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。
想象一个为营销机构和社交媒体经理设计的45秒动态广告，旨在展示快速创建工作流程。该视频应突出HeyGen如何快速制作社交媒体广告。视觉效果应快速现代，展示从脚本到视频的高效转换，使用文本转视频功能，并由AI虚拟形象展示关键优势，配以充满活力的背景音乐。
为科技公司和产品经理开发一个详细的90秒教学视频，重点是创建全面的产品演示视频。视觉美学应清晰且信息丰富，利用HeyGen的媒体库/素材支持来增强解释。关键是视频将配有精确的旁白和清晰的字幕，以确保全球观众能够理解复杂的技术特性。
为内容创作者和电子商务平台经理设计一个简洁的30秒视频，展示HeyGen作为AI产品视频生成器在可扩展内容创建中的强大功能。此提示需要一种视觉风格，展示在各种平台上的无缝过渡，突出使用HeyGen的纵横比调整和导出功能轻松重用内容的便利性，配以快速、引人入胜的背景音乐。
创意引擎
无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作
基于提示的原生视频创建
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。
端到端视频生成
Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。
以结构和意图构建
与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。
使用案例
使用 Avatar IV 以超写实的语音和动作让任何照片栩栩如生。
常见问题
HeyGen如何简化多个产品视频的创建？
HeyGen通过其AI产品视频生成器和强大的在线视频编辑器，实现高效、可扩展的内容创建。用户可以利用快速创建工作流程，使用视频模板和AI工具快速制作大量高质量的产品视频和产品演示视频。
HeyGen提供哪些AI工具来制作产品视频？
HeyGen提供先进的AI工具，带来直观的电子商务产品视频制作体验，包括AI虚拟形象和文本转视频功能。其拖放编辑器简化了自定义品牌、字幕、背景音乐和旁白的添加，打造引人入胜的产品视频。
HeyGen能否为各种平台制作高质量的产品视频？
是的，HeyGen旨在生成适合多种平台的高质量产品视频，包括有影响力的社交媒体广告和引人注目的宣传视频内容。用户可以轻松自定义纵横比并应用品牌控制，确保在所有渠道上最佳展示。
如何使用HeyGen自定义我的产品视频？
作为一个多功能的产品视频制作工具，HeyGen通过其拖放编辑器提供广泛的自定义选项，允许您使用品牌的标志和颜色个性化视频模板。您可以轻松添加动态字幕、引人入胜的背景音乐和旁白，创建与观众产生共鸣的独特产品演示视频。