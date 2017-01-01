释放销售潜力：电子商务产品视频生成器

通过智能的从脚本到视频功能提升产品展示并加速内容创作。

创建一个动态的30秒电子商务产品视频，展示一款新科技产品，目标是社交媒体上的忙碌在线购物者。视觉风格应时尚现代，采用快速剪辑和特写镜头，配以使用HeyGen的配音生成功能生成的友好专业的配音，所有内容都快速从我们多样化的视频模板中构建。

不喜欢结果？
试试这些提示。

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。

示例提示词1
设计一个信息丰富的45秒产品演示视频，解释订阅服务的好处，目标是寻求高效内容解决方案的市场经理。使用HeyGen的专业AI虚拟形象，以清晰简洁的方式展示关键功能，利用从脚本到视频的功能来简化内容创作并确保准确性。
示例提示词2
制作一个高保真60秒电子商务产品视频，针对奢华护肤品系列，吸引重视美学和质量的挑剔客户。视觉风格应是电影般优雅的，使用惊艳的特写镜头和柔和的灯光，借助HeyGen的媒体库/素材支持进行B-roll拍摄，并配以精确的字幕/说明文字，突出产品成分和优点，创造出真正的照片级真实效果。
示例提示词3
开发一个简洁的20秒产品视频，针对需要快速、可适应社交媒体活动资产的数字营销人员和内容创作者。视频应具有充满活力的现代视觉风格，通过HeyGen的纵横比调整和导出功能优化，以实现从创意到分发的快速创建工作流程，满足您的产品视频制作需求。
step previewstep preview
复制提示
step previewstep preview
粘贴到创建框中
step previewstep preview
观看您的视频栩栩如生
机器人脸部的背景图片机器人脸部的背景图片

创意引擎

无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。

基于提示的原生视频创建

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。

端到端视频生成

Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。

以结构和意图构建

与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。

评价

电子商务产品视频生成器的工作原理

轻松将您的产品列表转化为引人入胜的高质量视频体验，吸引注意力并推动销售。

1
Step 1
选择您的起点
首先选择一个预设计的“视频模板”或输入您的脚本，利用HeyGen高效的“从脚本到视频”功能快速生成内容。
2
Step 2
定制您的产品故事
通过整合“AI生成的产品图像”并使用HeyGen的“品牌控制（标志、颜色）”应用自定义颜色和标志来个性化您的视频，以匹配您的品牌形象。
3
Step 3
生成动态旁白
用专业音频增强您的信息。使用HeyGen的“配音生成”功能从多种声音中选择，使您的产品优势栩栩如生。
4
Step 4
导出并分享
利用HeyGen的“纵横比调整和导出”功能优化您的“电子商务产品视频”，以适应各种平台，确保无缝分发。

使用案例

使用 Avatar IV 以超写实的语音和动作让任何照片栩栩如生。

通过引人入胜的AI视频展示客户成功故事

.

开发真实的客户推荐和产品评论，建立信任并鼓励购买。

background image

常见问题

HeyGen如何提升我电子商务产品视频的创意？

HeyGen通过利用AI虚拟形象和多样化的视频模板，帮助您制作令人惊叹的电影级电子商务产品视频。您可以打造引人入胜的叙述和照片级真实效果，有效展示您的产品。

HeyGen作为AI视频生成器在产品演示方面提供了哪些独特功能？

HeyGen为产品演示视频提供快速创建工作流程，包括自动生成脚本和高质量配音。其直观的拖放编辑器允许无缝集成您的内容，确保专业且引人入胜的产品展示。

是否可以在HeyGen中自定义产品视频模板以匹配我的品牌？

当然可以，HeyGen提供广泛的品牌控制，允许您使用您的标志、颜色和特定媒体定制视频模板。这确保每个电子商务产品视频都与您的品牌形象和信息完美契合。

HeyGen如何简化高质量产品视频的制作过程？

HeyGen通过其用户友好的界面和AI功能简化了产品视频制作，允许您快速生成引人入胜的内容。从文本到视频的功能到轻松添加字幕，HeyGen让专业视频创作对每个人都变得触手可及。