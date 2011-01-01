动态视频工具：即时AI视频创作
通过我们的文本到视频功能，将脚本转化为令人惊叹的视频，提升您的内容创作能力。
不喜欢结果？
试试这些提示。
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。
呼唤所有内容创作者和教育者：厌倦了复杂的视频制作流程？制作一个60秒的引人入胜的解释视频，旨在通过友好、亲切的AI化身作为您的主持人来展示一个新概念。采用简洁的教育视觉风格，配以柔和的背景音乐和清晰的合成语音，突出HeyGen的“AI化身”如何让您的脚本栩栩如生，无需亲自上镜，彻底革新您的视频制作流程。
为社交媒体经理和影响者创建一个充满活力的30秒社交媒体短片，展示一个快速提示或产品亮点，采用时尚、动态的视觉风格和欢快的免版税音乐。这个快速视频编辑项目应利用HeyGen的“模板和场景”轻松切换不同的布局，使短视频内容创作既快速又视觉吸引力，最大限度地吸引观众。
开发一个专业的50秒企业培训模块，专为企业培训师和电子学习开发者设计，聚焦于一个复杂的话题。视觉美学应精致且信息丰富，配以清晰的图形和严肃权威的旁白。利用HeyGen广泛的“媒体库/素材支持”无缝整合相关的素材和视觉效果，轻松高效地将您的文本转化为高质量的教育资产。
创意引擎
无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。
基于提示的原生视频创建
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。
端到端视频生成
Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。
以结构和意图构建
与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。
使用案例
使用 Avatar IV 以超写实的语音和动作让任何照片栩栩如生。
常见问题
HeyGen如何利用AI进行视频创作？
HeyGen利用先进的生成式AI来驱动其动态视频工具，使用户能够轻松创建专业视频。您可以将脚本转化为引人入胜的对话头，配以逼真的AI化身，提供无与伦比的视觉创意控制。
我能否快速使用HeyGen制作高质量视频？
当然可以，HeyGen通过其直观的平台简化了内容创作者的视频制作流程。您可以通过文本到视频转换、利用大量模板库和整合素材媒体，快速生成可发布的视频，呈现惊艳的视觉效果。
HeyGen提供哪些定制选项？
HeyGen提供全面的品牌控制，允许您使用自己的标志和品牌颜色定制视频。您还可以编辑场景，使用各种模板，并将最终视频导出为高分辨率的MP4文件。
HeyGen支持视频中的各种媒体元素吗？
是的，HeyGen整合了多种媒体元素以增强您的视频创作。您可以轻松添加语音生成，自动生成字幕/说明，并访问丰富的媒体库，包含素材视频和音频，以创建全面的视觉效果。