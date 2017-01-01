动态视频广告生成器：AI助力您的广告创作

通过直观的模板和场景轻松创建高效的社交媒体视频广告，大幅缩短制作时间。

制作一个吸引人的30秒视频，目标是营销人员，展示HeyGen的AI视频广告生成器如何轻松帮助他们创建高效的视频广告。视觉风格应快速且鼓舞人心，配以生动的图形和欢快、专业的配乐。展示如何利用从脚本到视频的功能轻松将创意转化为精美视频。

示例提示词1
小企业主和营销团队是否在为耗时的视频制作而苦恼？制作一个45秒的视频，充满现代图形和友好的旁白，展示HeyGen作为终极动态视频广告生成器的强大功能。该视频应有力地展示如何通过多样化的AI化身来缩短视频制作时间，提供个性化的触感而无需演员。
示例提示词2
为希望提升社交媒体影响力的内容创作者和代理商开发一个60秒的叙述，采用生动的用户生成风格和流行背景音乐。该视频应实际展示HeyGen的模板和场景如何使创建有影响力的UGC广告不仅成为可能，而且极其高效，将创意转化为病毒式内容。
示例提示词3
为数字广告商和媒体购买者制作一个时尚的30秒高科技信息视频，强调HeyGen的AI工具提供的简化工作流程。音频应具有冷静而坚定的声音，配以清晰的屏幕文字。展示自动字幕/说明功能，确保无论有无声音都能吸引更广泛的观众。
复制提示
粘贴到创建框中
观看您的视频栩栩如生
机器人脸部的背景图片机器人脸部的背景图片

创意引擎

无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。

基于提示的原生视频创建

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。

端到端视频生成

Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。

以结构和意图构建

与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。

评价

动态视频广告生成器的工作原理

释放AI的力量，在几分钟内创建引人入胜的高效视频广告，简化您的制作工作流程，有效吸引目标受众。

1
Step 1
创建您的广告脚本
首先创建或粘贴您的广告脚本。这个基本的文本输入利用HeyGen的核心“从脚本到视频”功能，将您的文字转化为动态视频广告的基础。
2
Step 2
选择视觉效果和场景
通过选择专业的“模板和场景”来增强广告的吸引力。这些预设计的布局为构建与您的信息相匹配的引人入胜的视觉效果提供了创意起点。
3
Step 3
使用AI化身进行自定义
通过整合“AI化身”使您的广告栩栩如生。从多样化的角色中选择，以传达您的信息，为您的内容增添动态和人性化的触感。
4
Step 4
生成并导出您的广告
通过生成视频来完成您的创作。利用“纵横比调整和导出”功能，以多种格式制作您的广告，确保其完美优化以适应任何社交媒体平台。

使用案例

使用 Avatar IV 以超写实的语音和动作让任何照片栩栩如生。

AI驱动的客户成功广告

制作引人入胜的视频广告，展示客户成功故事，以建立信任并推动转化。

常见问题

HeyGen如何帮助营销人员创建高效的视频广告？

HeyGen是一个AI视频广告生成器，能够以空前的速度帮助营销人员创建高效的视频广告。通过利用AI驱动的工具，它显著缩短了视频制作时间，处理视觉效果、文案和时间安排，使用户能够高效地为各种活动生成动态视频广告。

HeyGen为视频广告创作提供了哪些AI工具？

HeyGen提供了一套强大的AI工具，包括AI化身和先进的文本到视频功能。这使得脚本编写、语音生成和模板应用变得无缝，简化了从概念到完成的整个工作流程，打造引人入胜的视频广告。

HeyGen支持创建UGC风格的视频广告吗？

是的，HeyGen是一个出色的视频广告制作工具，能够生成真实的UGC风格视频广告。凭借其多样化的AI化身和灵活的模板，用户可以轻松制作与社交媒体观众产生共鸣的引人入胜的内容，使其成为现代营销人员的强大工具。

HeyGen如何简化视频广告制作工作流程？

HeyGen通过提供直观的脚本编写、内容生成和编辑工具来简化视频广告制作工作流程。用户可以利用现有模板，自定义品牌标识和颜色，并调整视频广告的纵横比，以确保所有视频广告的快速高效制作。