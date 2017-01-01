动态视频广告生成器：AI助力您的广告创作
通过直观的模板和场景轻松创建高效的社交媒体视频广告，大幅缩短制作时间。
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。
小企业主和营销团队是否在为耗时的视频制作而苦恼？制作一个45秒的视频，充满现代图形和友好的旁白，展示HeyGen作为终极动态视频广告生成器的强大功能。该视频应有力地展示如何通过多样化的AI化身来缩短视频制作时间，提供个性化的触感而无需演员。
为希望提升社交媒体影响力的内容创作者和代理商开发一个60秒的叙述，采用生动的用户生成风格和流行背景音乐。该视频应实际展示HeyGen的模板和场景如何使创建有影响力的UGC广告不仅成为可能，而且极其高效，将创意转化为病毒式内容。
为数字广告商和媒体购买者制作一个时尚的30秒高科技信息视频，强调HeyGen的AI工具提供的简化工作流程。音频应具有冷静而坚定的声音，配以清晰的屏幕文字。展示自动字幕/说明功能，确保无论有无声音都能吸引更广泛的观众。
创意引擎
无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作
基于提示的原生视频创建
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。
端到端视频生成
Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。
以结构和意图构建
与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。
使用案例
使用 Avatar IV 以超写实的语音和动作让任何照片栩栩如生。
常见问题
HeyGen如何帮助营销人员创建高效的视频广告？
HeyGen是一个AI视频广告生成器，能够以空前的速度帮助营销人员创建高效的视频广告。通过利用AI驱动的工具，它显著缩短了视频制作时间，处理视觉效果、文案和时间安排，使用户能够高效地为各种活动生成动态视频广告。
HeyGen为视频广告创作提供了哪些AI工具？
HeyGen提供了一套强大的AI工具，包括AI化身和先进的文本到视频功能。这使得脚本编写、语音生成和模板应用变得无缝，简化了从概念到完成的整个工作流程，打造引人入胜的视频广告。
HeyGen支持创建UGC风格的视频广告吗？
是的，HeyGen是一个出色的视频广告制作工具，能够生成真实的UGC风格视频广告。凭借其多样化的AI化身和灵活的模板，用户可以轻松制作与社交媒体观众产生共鸣的引人入胜的内容，使其成为现代营销人员的强大工具。
HeyGen如何简化视频广告制作工作流程？
HeyGen通过提供直观的脚本编写、内容生成和编辑工具来简化视频广告制作工作流程。用户可以利用现有模板，自定义品牌标识和颜色，并调整视频广告的纵横比，以确保所有视频广告的快速高效制作。