动态产品广告视频：提升销售和ROAS

通过个性化动态视频广告活动提升转化率和ROAS。HeyGen的“从脚本到视频”简化了创作过程，实现最佳效果。

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。

示例提示词1
为小企业主设计一个引人注目的45秒个性化视频广告，帮助他们解决广告参与度低的问题，强调他们如何轻松启动有效的重定向广告活动。美学风格应简洁亲切，使用鲜艳的色彩和贴近生活的场景，语气友好且鼓励。利用HeyGen的AI虚拟形象和多种模板与场景，展示多样化的产品，满足不同客户的兴趣。
示例提示词2
开发一个信息丰富的60秒动态产品广告视频，目标是专注于优化客户广告支出和实现最大ROAS的营销机构。视觉和音频风格应专业权威，结合数据可视化和清晰有力的语音叙述。展示如何通过HeyGen的丰富媒体库/素材支持和灵活的纵横比调整与导出，轻松实现动态创意优化（DCO）。
示例提示词3
想象一个引人入胜的30秒动态视频广告活动，目标是推出新产品线的产品经理，展示产品目录无缝集成到引人入胜的视频格式中。视频应具有现代、激励人心的感觉，展示高质量的产品镜头，配以充满活力的背景音乐和清晰简洁的文字叠加。利用HeyGen的字幕/字幕和多样化的模板与场景，突出产品的关键特性并激发即时兴趣。
复制提示
粘贴到创建框中
观看您的视频栩栩如生
创意引擎

无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作

基于提示的原生视频创建

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。

端到端视频生成

Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。

以结构和意图构建

与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。

评价

动态产品广告视频的工作原理

利用个性化视频广告的力量来吸引您的受众并推动表现，只需将您的产品目录与我们直观的视频创作工具连接即可。

1
Step 1
上传您的产品目录
首先上传您的全面产品目录，作为动态产品广告视频内容的基础。此通用功能确保您的所有产品数据已准备好进行集成。
2
Step 2
创建您的个性化广告模板
使用我们可定制的广告模板设计一个引人注目的视频广告。利用HeyGen的“模板与场景”来定义个性化视频广告的视觉结构和品牌。
3
Step 3
应用动态数据字段
将产品特定的数据字段集成到您的模板中。通过“从脚本到视频”功能，启用动态创意优化（DCO），自动填充每个产品的独特细节。
4
Step 4
导出您的动态视频广告
生成并导出您完全个性化的动态视频广告活动。利用HeyGen的“纵横比调整与导出”功能，为不同平台准备各种格式的视频。

使用案例

使用 Avatar IV 以超写实的语音和动作让任何照片栩栩如生。

个性化客户推荐视频

利用AI制作个性化视频广告，展示客户成功故事，建立信任并提高转化率。

常见问题

HeyGen如何促进动态产品广告视频的创建？

HeyGen通过将文本转化为视频，利用可定制的广告模板和AI虚拟形象，帮助用户快速生成个性化视频广告。这简化了动态视频广告活动的设置。

个性化在HeyGen的动态产品广告（DPA）中扮演什么角色？

个性化是HeyGen DPA功能的核心，允许根据特定的定位选项定制信息和视觉元素。这种方法增强了动态视频广告活动的效果，提升了参与度。

HeyGen能否与产品目录集成以进行动态视频广告活动？

是的，HeyGen支持产品目录数据的集成，以大规模自动生成动态视频广告。这一功能确保了重定向广告活动中相关且个性化的视频内容。

HeyGen如何支持视频广告的动态创意优化（DCO）？

HeyGen通过提供灵活的广告模板和AI驱动的视频生成，实现DCO，允许实时调整和优化。这使得创建个性化视频广告在各种定位选项中变得非常具有成本效益。