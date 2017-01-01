您的AI尽职调查培训视频生成器

使用强大的AI化身轻松创建引人入胜的合规培训视频。

设想一个为L&D团队制作的45秒视频，展示生成全面合规培训模块的高效性。采用专业且视觉清晰的美学风格，配合动态屏幕过渡效果，以及由AI生成的清晰权威的旁白，该视频应突出HeyGen的文本转视频功能如何简化有效尽职调查培训视频的创建。

不喜欢结果？
试试这些提示。

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。

示例提示词1
制作一个针对HR部门和新员工的60秒教学视频，详细介绍入职过程中关键的安全培训视频协议。视觉风格应友好且吸引人，结合明亮的图形和简单的动画，配以亲切的AI语音。展示HeyGen的多样化模板和场景如何帮助快速组装这些重要的入门材料，并配有易于阅读的字幕。
示例提示词2
构思一个针对业务经理的30秒简短宣传视频，展示个性化AI员工培训的强大功能。视觉呈现应现代且适应性强，配有流畅的图形覆盖和过渡效果，伴随动态的AI旁白。此视频应强调HeyGen的AI化身如何提供引人入胜且一致的演示，使复杂的尽职调查培训概念对员工来说易于理解和记忆。
示例提示词3
开发一个为项目经理和L&D专业人士制作的50秒教程视频，展示如何将现有视频文档转化为结构化的培训模块。视觉方法应以过程为导向且直截了当，利用清晰的图表和专注的屏幕捕捉，增强以自信且解释性的AI生成语音。展示HeyGen的媒体库/素材支持如何丰富内容，以及其纵横比调整和导出功能如何实现跨平台的多样化部署。
step previewstep preview
复制提示
step previewstep preview
粘贴到创建框中
step previewstep preview
观看您的视频栩栩如生
机器人脸部的背景图片机器人脸部的背景图片

创意引擎

无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。

基于提示的原生视频创建

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。

端到端视频生成

Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。

以结构和意图构建

与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。

评价

尽职调查培训视频生成器的工作原理

使用AI轻松创建专业的尽职调查培训视频。简化您的合规培训，并在几分钟内通过引人入胜、准确的内容提升您的L&D工作。

1
Step 1
创建您的培训脚本
首先粘贴您现有的尽职调查内容或撰写新脚本。我们的平台利用文本转视频功能即时将您的文本转化为动态视频。
2
Step 2
选择视觉效果和化身
从多样化的专业模板和场景库中选择，以设置完美的背景。通过选择AI化身来呈现您的培训，增强您的信息传递。
3
Step 3
添加旁白和细化
为您的脚本实现清晰的旁白生成。您还可以添加字幕，以确保所有学习者的可访问性和理解。
4
Step 4
导出并分享您的视频
通过应用纵横比调整和导出功能来完成您的尽职调查视频。轻松与您的团队分享您精心制作的培训内容，或将其集成到您的学习管理系统中。

使用案例

使用 Avatar IV 以超写实的语音和动作让任何照片栩栩如生。

澄清复杂主题

.

简化复杂的尽职调查流程和概念，使其易于理解，以实现有效的培训和合规。

background image

常见问题

HeyGen如何通过AI简化培训视频的创建？

HeyGen使企业能够轻松通过AI创建培训视频，将复杂信息转化为引人入胜的内容。我们的AI视频生成器使您能够快速制作高质量的AI员工培训材料，利用文本转视频功能。

HeyGen是否支持合规和安全培训视频的制作？

当然。HeyGen是生成重要合规培训和安全培训视频的理想AI视频生成器。您可以快速为各种企业需求创建全面的视频文档，包括高效的入职培训。

HeyGen提供哪些功能以使AI培训视频更易于访问？

HeyGen通过集成自动字幕和高级AI生成旁白等基本功能优先考虑可访问性。这些工具结合多样化的AI化身，确保您的AI员工培训内容对全球观众来说既引人入胜又易于理解。

HeyGen如何促进快速视频文档和内容生成？

HeyGen作为一个强大的生成式AI平台，旨在实现高效的视频文档。其直观的AI驱动编辑器结合丰富的模板和场景库，使用户无需视频编辑经验即可快速制作专业视频。