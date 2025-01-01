DTC品牌营销视频制作工具，提升投资回报率

使用AI化身创建吸引眼球的产品视频和视频广告，旨在提高投资回报率和高效批量制作。

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。

示例提示词1
开发一个真实的45秒视频广告，针对持怀疑态度的在线购物者，展示关于一个可持续DTC品牌的真实客户评价。视觉风格应模仿用户生成的内容，采用温暖的灯光、自然的环境和平静、令人安心的背景音乐。使用HeyGen的字幕/标题功能无缝整合真实客户的引言，确保信息清晰且具有说服力，使用从脚本到视频的功能制作引人入胜的脚本。
示例提示词2
想象一个清晰简洁的60秒教学视频，专为首次购买创新美容产品的用户设计，指导他们如何正确使用以获得最佳效果。美学风格应明亮、干净且具有指导性，包含友好的屏幕演示、逐步的视觉效果和柔和的背景音乐。利用HeyGen的模板和场景有效地构建教程，结合媒体库/库存支持中的相关素材以增强视觉清晰度。
示例提示词3
设计一个15秒的Instagram Reel，以提高Z世代和千禧一代对品牌的认知度，突出一个独特的直销服装系列，采用动态、时尚的视觉效果、鲜艳的色彩搭配、快速的过渡和流行的音效。这个吸引眼球的内容应包含由AI化身传达的简短有力的陈述，使用HeyGen的纵横比调整和导出功能优化垂直观看，确保在社交媒体上获得最大参与度。
复制提示
粘贴到创建框中
观看您的视频栩栩如生
创意引擎

无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作

基于提示的原生视频创建

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。

端到端视频生成

Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。

以结构和意图构建

与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。

评价

DTC品牌营销视频制作工具的工作原理

通过AI革新您的DTC品牌营销。快速高效地创建吸引眼球的产品视频和视频广告，以吸引您的受众。

1
Step 1
选择模板或从头开始
通过选择各种专业视频模板或输入您的脚本从头开始，开启您的视频创作之旅。
2
Step 2
自定义您的产品视频
通过添加您的产品媒体、整合引人入胜的AI化身并优化场景以达到最大效果，赋予您的品牌生命力。
3
Step 3
增强AI驱动的元素
使用先进的文本转语音技术从您的脚本生成自然的语音解说，确保清晰且引人入胜的沟通。
4
Step 4
导出至任何平台
以各种纵横比下载您完成的视频，完美优化以便在Instagram Reels和YouTube广告等流行社交媒体平台上分享。

使用案例

使用 Avatar IV 以超写实的语音和动作让任何照片栩栩如生。

展示客户成功案例

将客户评价转化为引人入胜的AI驱动视频，为您的DTC品牌营销努力建立信任和信誉。

常见问题

HeyGen如何简化DTC品牌营销视频的制作？

HeyGen使DTC品牌能够高效地制作高质量、吸引眼球的营销视频。我们的AI视频制作工具简化了制作过程，让您能够生成引人入胜的产品视频和视频广告内容。

HeyGen能帮助创建引人入胜的AI化身用于视频广告吗？

当然可以，HeyGen的先进AI化身为创建有影响力的视频广告和Instagram Reels提供了强大的工具。您可以自定义这些化身以代表您的品牌，通过真实且引人入胜的表演传达您的信息。

HeyGen有哪些功能使其成为有效的产品视频AI制作工具？

HeyGen在生成多样化的产品视频方面表现出色，具备AI脚本生成器、文本转语音和可自定义的视频模板等功能。这使得可以批量创建多样化的内容，确保您的产品在多个平台（如YouTube广告）上得到有效展示。

HeyGen支持视频内容的自定义品牌化吗？

是的，HeyGen允许您通过提供可自定义的视频模板和品牌控制（包括标志和配色方案）来保持一致的品牌形象。这确保了所有DTC品牌营销视频都能反映您的独特身份，增强识别度和专业吸引力。