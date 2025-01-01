电商成功的最佳代发货视频制作工具

轻松创建高转化率的视频广告。使用强大的文本转视频功能来吸引客户并提升您的代发货广告活动。

创建一个动态的30秒视频，展示代发货商如何快速启动引人注目的活动。目标是寻求竞争优势的电商企业家，视频中包含充满活力的视觉效果、现代动画和积极自信的旁白。突出HeyGen的“AI avatars”以展示个性化品牌信息，从而制作高转化率的视频广告。

不喜欢结果？
试试这些提示。

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。

示例提示词1
制作一个15秒的TikTok风格广告，展示真实的UGC风格视频广告。该视频应与小企业主和代发货商产生共鸣，采用原始、易于关联的视觉风格，配以非正式的屏幕文字和随意自然的旁白。强调HeyGen的“Templates & scenes”如何简化创作过程。
示例提示词2
开发一个有说服力的45秒视频，解释战略性制作高转化率视频广告的力量。此内容应吸引专注于最大化投资回报率的营销人员和代发货商，采用专业、引人入胜的视觉美学，配以清晰、清脆的音频和自信、信息丰富的旁白。展示HeyGen的“Text-to-video from script”在高效内容生成中的实用性。
示例提示词3
设计一个清晰简洁的20秒教学视频，介绍HeyGen作为终极代发货视频制作工具。针对代发货新手和视频创作新手，此视频应采用简单、干净的视觉风格，配以平静的背景音乐和友好、鼓励的旁白。展示HeyGen的“Aspect-ratio resizing & exports”以便于跨平台适应。
step preview
复制提示
step preview
粘贴到创建框中
step preview
观看您的视频栩栩如生
机器人脸部的背景图片

创意引擎

无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作

基于提示的原生视频创建

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。

端到端视频生成

Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。

以结构和意图构建

与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。

评价

代发货视频制作工具的工作原理

利用AI和现成的模板，在几分钟内为您的代发货产品创建引人入胜的高转化率视频广告，提升您的广告活动。

1
Step 1
创建您的视频脚本
首先起草您的引人注目的视频广告脚本。我们的平台会立即将您的文本转化为视频，从而为您的代发货视频广告生成故事板。
2
Step 2
选择您的视觉效果和声音
通过选择各种模板和AI avatars来个性化您的广告。根据您的品牌和产品调整视频的外观，确保专业的外观和感觉。
3
Step 3
添加引人入胜的元素
通过添加字幕/说明文字来增强观众的参与度，使您的信息易于访问和清晰。包括自定义CTA，引导您的观众直接到您的产品页面，推动转化。
4
Step 4
导出并启动活动
一旦您的高转化率视频广告完成，轻松以各种纵横比导出，优化适用于TikTok或Facebook等平台。准备好自信地启动您的代发货广告活动！

使用案例

使用 Avatar IV 以超写实的语音和动作让任何照片栩栩如生。

制作UGC风格的推荐广告

利用AI生成真实的用户生成内容（UGC），在您的广告活动中建立信任并提高转化率。

background image

常见问题

HeyGen如何作为AI视频制作工具为代发货创建高转化率的视频广告？

HeyGen利用先进的AI avatars和文本转视频功能，将脚本转化为引人注目的视觉效果。这使用户能够高效地制作适合代发货的高转化率视频广告，提升广告活动的表现。

HeyGen提供了哪些创意工具来简化视频广告创作过程，特别是UGC风格的内容？

HeyGen提供了大量可定制的模板和场景，简化了视频广告创作过程。用户可以轻松生成真实的UGC风格视频广告，配以多样的AI avatars和旁白，确保在各种平台上提供引人入胜的内容。

HeyGen能否帮助生成引人入胜的视频广告脚本并整合自定义CTA以用于代发货视频广告？

当然可以。HeyGen使用户能够将他们的视频广告脚本直接转换为专业视频，配以AI avatars和动态旁白。此外，您可以轻松整合自定义CTA，使您的代发货视频广告更具行动力和效果。

HeyGen的用户友好界面是否支持创建适合TikTok广告等平台的多样视频格式？

是的，HeyGen的用户友好界面设计简便易用，允许创作者快速制作和调整视频尺寸，以在各种平台上实现最佳表现。这包括纵横比调整，非常适合在TikTok广告等渠道上启动有效的代发货广告活动。