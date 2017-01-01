终极捐赠者更新视频生成器
通过AI驱动的视频提升捐赠者参与度，轻松从文本生成视频。
创建一个1分钟的说明视频，目标受众为非营利组织的管理员和筹款经理，展示如何快速生成全面的捐赠者更新视频。视觉风格应清晰、专业且信息丰富，包含平台的屏幕捕捉演示，音频应采用权威且令人安心的旁白。强调如何利用HeyGen的从脚本到视频功能，将简单的脚本转化为精美的视频，以有效地与捐赠者沟通。
144/2000
不喜欢结果？
试试这些提示。
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。
示例提示词1
为筹款团队和捐赠者关系工作人员开发一个45秒的吸引人视频，展示个性化视频在加强捐赠者参与方面的力量。视频在视觉上应温暖、友好且吸引人，展示多样化的AI化身传递定制信息，配以友好和感激的旁白。强调HeyGen的AI化身如何大规模创建令人难忘且个性化的捐赠者感谢视频。
示例提示词2
制作一个1分钟的动态视频，目标受众为营销总监和社交媒体经理，专注于筹款活动。该视频将展示AI视频生成器如何快速创建有影响力的社交媒体筹款视频。视觉风格应充满活力，快速剪辑和多样化的媒体优化适合移动设备观看，配以鼓舞人心且专业的旁白。展示HeyGen的语音生成功能在为您的活动制作高质量音频方面的效率。
示例提示词3
制作一个90秒的教程风格视频，专为HeyGen的新用户和非营利组织的内容创作者设计，重点是为捐赠者更新创建专业质量的视频。视觉风格应简洁、逐步展示，突出平台的用户界面元素和创意资产，配以冷静、指导性和鼓励性的旁白。展示如何利用HeyGen的模板和场景简化视频创建过程。
复制提示
粘贴到创建框中
观看您的视频栩栩如生
创意引擎
无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。
基于提示的原生视频创建
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。
端到端视频生成
Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。
以结构和意图构建
与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。
1
Step 1
粘贴您的脚本
为您的捐赠者撰写个性化信息。利用我们强大的文本到视频功能，立即将您的文本转化为引人入胜的旁白，节省时间和资源。
2
Step 2
选择您的视觉效果
通过选择各种专业视频模板和AI化身来增强您的故事讲述。使用您自己的媒体自定义场景，或利用我们广泛的素材库来完美展示您的影响力。
3
Step 3
添加您的品牌
使用我们的品牌控制功能，结合您的组织标志和品牌颜色，以保持一致的专业外观。通过自动字幕确保可访问性和广泛的覆盖面。
4
Step 4
导出并参与
以多种纵横比生成专业质量的视频，优化适合各种平台。轻松分享您有影响力的捐赠者更新视频，以加强联系并加深捐赠者参与。
常见问题
HeyGen如何简化捐赠者更新视频的创建？
HeyGen通过利用AI化身和语音生成，将脚本转化为引人入胜的捐赠者更新视频。这个无缝的过程确保视频具有吸引力和个性化，增强了捐赠者的参与度。
HeyGen有哪些功能使其适合非营利组织的讲故事需求？
HeyGen提供可定制的视频模板和专业质量的AI化身，非常适合非营利组织。它为创建引人入胜的筹款和讲故事视频提供了一个强大的平台，无需技术复杂性。
HeyGen能否帮助为筹款视频添加字幕？
是的，HeyGen可以自动生成字幕，提高可访问性和参与度。此功能对于在社交媒体平台上接触更广泛的受众尤其有价值。
HeyGen是否支持媒体上传和品牌化？
当然，HeyGen允许用户上传他们的媒体，并提供品牌控制，包括标志和颜色集成。这确保了所有视频输出的一致性和与您组织视觉识别的对齐。