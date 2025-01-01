创建一个感人的1分钟视频，感谢个人捐赠者，利用HeyGen的“捐赠者感谢视频制作工具”功能，制作一个温暖而真诚的信息，由AI化身传递您的个性化脚本。这个个性化的视频信息应具有专业但亲切的视觉风格，配以通过脚本生成的清晰音频，使每个感谢都对您的支持者产生独特而深刻的影响。

