非营利组织AI捐赠者宣传视频制作工具
使用我们的AI化身即时生成个性化筹款视频，与捐赠者建立更深层次的联系。
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。
设计一个60秒的筹款视频，目标是潜在的新捐赠者和社区成员，利用HeyGen的从脚本到视频功能来阐述您组织的使命和紧迫需求。视觉风格应激励人心且充满活力，结合媒体库中的动态镜头，展示过去捐赠的实际影响，以鼓励即时参与和筹款及宣传。
制作一个45秒的影响故事视频，针对现有捐赠者和董事会成员，展示他们捐款的直接成果，以增强捐赠者的参与度。利用HeyGen的直观模板和场景，创建一个富有同情心和希望的视觉叙事，结合引人注目的统计数据和一个推荐，附上字幕以提高可访问性和更广泛的传播。
开发一个90秒的通用宣传视频，面向广泛的公众观众和潜在的企业合作伙伴，展示您的非营利组织的整体使命和价值观，使用HeyGen的综合AI视频生成器功能。视觉风格应专业且充满抱负，采用高质量的视觉效果和清晰权威的旁白来解释复杂的计划，准备好适应不同平台的纵横比调整和导出。
创意引擎
基于提示的原生视频创建
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。
端到端视频生成
Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。
以结构和意图构建
与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。
使用案例
使用 Avatar IV 以超写实的语音和动作让任何照片栩栩如生。
常见问题
HeyGen如何帮助非营利组织创建有效的捐赠者宣传视频？
HeyGen作为一个先进的“AI视频生成器”，使“非营利组织”能够轻松制作引人注目的“捐赠者宣传视频”。利用“AI化身”和“文本到视频”技术，HeyGen简化了“视频制作”过程，为强大的“筹款和宣传”计划提供专业的视觉吸引力。
HeyGen能否生成个性化视频以增强捐赠者参与度？
当然可以，HeyGen能够大规模创建“个性化视频”，非常适合真诚的“捐赠者感谢视频”和个人“捐赠者沟通”。这种能力显著提升了“捐赠者参与度”，通过独特的信息传递与“捐赠者”建立更强的关系。
是什么让HeyGen成为创建专业筹款视频的易用解决方案？
HeyGen提供“直观的模板”和用户友好的界面，使其成为一个“易于使用”的“AI视频生成器”，用于制作“专业视频”。其“文本到视频”和“旁白生成”功能简化了复杂的“视频制作”，提供了一种“成本效益高”的方法来高效创建高质量的“筹款视频”。
HeyGen是否支持非营利捐赠者沟通的强大品牌化和可扩展性？
是的，HeyGen提供全面的“品牌控制”，包括“标志”和颜色，以确保所有“捐赠者沟通”都符合品牌和一致性。通过“批量视频消息”和“AI化身”等功能，它作为一个可扩展的“视频管理工具”，帮助“筹款团队”高效地吸引和“管理支持者”。