通过捐赠者外展视频生成器创造影响
使用直观的模板和场景轻松制作令人惊叹的筹款视频，以吸引更多捐赠者。
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。
设计一个45秒的筹款视频，通过一个强有力的影响故事展示捐款的实际影响，目标是吸引潜在的新捐赠者。视觉风格应具有启发性，几乎像纪录片一样，并配以情感丰富、充满希望的音乐，使用HeyGen的多样化模板和场景轻松组装。
制作一个60秒的捐赠者入门视频生成器欢迎信息，面向新的定期捐赠者，概述他们的持续支持将如何产生影响，从而提高捐赠者的参与度。该视频面向新贡献者，视觉风格应保持清晰和欢迎，并配有专业的旁白，可以直接使用HeyGen的从脚本到视频功能高效制作。
生成一个充满活力的30秒捐赠者外展视频，专为社交媒体营销设计，旨在吸引广泛的公众参与一般意识活动。视觉风格应动态且引人入胜，使用明亮的色彩和积极的图像，配以欢快、激励人心的音乐，所有素材均可轻松从HeyGen的广泛媒体库/库存支持中获取。
创意引擎
无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作
基于提示的原生视频创建
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。
端到端视频生成
Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。
以结构和意图构建
与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。
使用案例
常见问题
HeyGen如何帮助生成有影响力的捐赠者外展视频？
HeyGen是一个强大的创意引擎，使非营利组织能够轻松生成引人入胜的捐赠者外展视频。利用AI化身和文本到视频功能，分享能引起共鸣并推动参与的影响故事。
我可以使用HeyGen创建个性化的捐赠者感谢视频吗？
当然可以，HeyGen让创建个性化的捐赠者感谢视频变得简单高效。使用我们的可定制模板和高级语音生成功能，添加独特而真挚的触感，增强捐赠者的参与度。
是什么让HeyGen成为有效的捐赠者入门视频生成器？
HeyGen通过直观的拖放编辑工具和专业模板简化了引人入胜的捐赠者入门视频的创建。轻松整合您的品牌，并添加字幕/说明文字，以确保您的信息清晰且受欢迎。
HeyGen如何支持为社交媒体创建筹款视频？
HeyGen使非营利组织能够制作动态的筹款视频，优化用于社交媒体营销。访问丰富的库存媒体和音乐库，并利用灵活的纵横比调整功能，确保您的内容在任何平台上看起来都很棒。