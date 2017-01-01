用捐赠者入门视频生成器推动您的使命
在几分钟内为非营利组织设计定制的品牌入门视频，确保每条信息都与您的使命完美契合，使用品牌控制功能。
不喜欢结果？
试试这些提示。
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。
为现有和主要捐赠者制作一个鼓舞人心的60秒“捐赠者感谢视频”，使用情感丰富的旁白和来自媒体库/库存支持的丰富视觉素材，讲述一个真实的影响故事，突出他们的贡献所带来的具体成功。
为公众制作一个动态的30秒“筹款视频”，旨在推广一个新活动。利用从脚本到视频的功能创建一个简洁、紧迫的信息，并利用预设计的模板和场景来推动参与并鼓励即时支持，配以清晰的视觉和声音。
开发一个精致的50秒“非营利筹款视频”，解释我们的使命和价值观，目标是企业合作伙伴和资助组织。这个引人注目的视频应使用专业的模板和场景，并通过字幕/说明确保清晰度，以权威而鼓舞人心的视觉和音频风格展示我们的长期愿景。
创意引擎
无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。
基于提示的原生视频创建
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。
端到端视频生成
Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。
以结构和意图构建
与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。
使用案例
使用 Avatar IV 以超写实的语音和动作让任何照片栩栩如生。
常见问题
HeyGen如何提升我们的捐赠者入门和感谢视频？
HeyGen是一个强大的捐赠者入门视频生成器，使您能够使用AI化身和文本到视频功能创建个性化且引人入胜的视频。您还可以应用您的品牌控制，包括标志和颜色，以确保每个捐赠者感谢视频反映您组织的独特身份，并加强与新捐赠者的互动。
HeyGen可以帮助非营利组织创建哪些类型的筹款视频？
HeyGen使非营利组织能够制作各种有影响力的筹款视频，从引人入胜的影响故事到活动回顾和捐赠者见证。利用我们全面的视频模板和端到端视频生成功能，轻松制作引人入胜、以故事为驱动的视频，最大化您的影响力和对潜在支持者的吸引力。
HeyGen能否确保我非营利组织的视频与我们的品牌形象一致？
当然可以，HeyGen提供强大的品牌控制，允许您将标志和品牌颜色无缝集成到所有视频内容中。结合AI化身和逼真的输出，您可以生成保持一致、专业品牌形象的工作室质量内容，适用于所有平台，包括各种导出的纵横比调整。
HeyGen如何简化有影响力内容的视频创作过程？
HeyGen通过其直观的创意引擎和提示原生视频创作简化了整个视频创作工作流程。我们的平台将文本转化为视频，提供多样的旁白生成选项，并提供丰富的媒体库，使您能够高效地生成引人入胜的视频内容，而无需广泛的技术技能。