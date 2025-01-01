通过我们的月度捐赠者视频制作工具提升捐赠者保留率
通过制作品牌化、个性化的感谢信息，增强捐赠者保留率并建立更强的关系，利用强大的品牌控制实现一致的外观。
设计一个45秒的振奋人心的视频，面向小型非营利组织和志愿者协调员，展示他们如何轻松制作专业的非营利视频。视觉风格应亲切温暖，配以热情的背景音乐，展示如何使用HeyGen的模板和场景，通过媒体库/素材支持的元素，创建引人入胜的更新或感谢信。
制作一个精致的90秒教学视频，针对非营利组织的市场营销和传播经理，专注于提高捐赠者保留率的策略。视觉呈现应引人入胜且专业，配以清晰的解说，强调如何通过使用HeyGen的字幕功能和优化内容的纵横比调整及导出，实现多平台分发，来增强感谢视频。
开发一个全面的2分钟技术指南，面向筹款视频制作者和非营利内容创作者，解释如何制作创新的筹款视频信息。视频应采用现代、专业的视觉风格，语气权威，详细说明如何利用HeyGen的AI虚拟人结合文本转视频和旁白生成功能，传递引人注目的呼吁和更新。
基于提示的原生视频创建
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。
端到端视频生成
Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。
以结构和意图构建
与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。
常见问题
HeyGen如何帮助个性化视频的字幕和编辑？
HeyGen自动为您所有的视频生成精确的字幕/说明文字，提高可访问性。您可以轻松编辑这些字幕和其他视频元素，以在导出前完善您的个性化视频。
HeyGen是否提供集成以简化捐赠者保留视频信息？
虽然具体的直接集成在不断发展中，HeyGen专注于制作高质量的视频信息，这些信息可以轻松导出，用于包括电子邮件活动在内的各种平台，有效提升捐赠者保留率。
HeyGen为非营利视频内容提供哪些品牌控制？
HeyGen提供强大的品牌控制，允许您将组织的标志和品牌颜色融入到您的非营利视频内容中。利用可自定义的视频模板，并添加您自己的图像、GIF和其他媒体，以保持一致的品牌内容。
HeyGen能否简化复杂筹款视频制作项目的视频编辑过程？
是的，HeyGen通过将脚本转化为专业视频，配以AI虚拟人和旁白，简化了视频编辑。其直观的界面和基于场景的编辑简化了复杂项目，使HeyGen成为高效的筹款视频制作工具。