捐赠者领导力视频制作工具：提升您的筹款活动
提升捐赠者保留率并创建强有力的筹款视频。通过我们的从脚本到视频功能即时生成个性化信息。
86/2000
不喜欢结果？
试试这些提示。
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。
示例提示词1
为现有的高价值捐赠者设计一段真诚的45秒感谢视频，强调他们在捐赠者保留中的重要作用。利用从脚本到视频的技术，以感激和直接的视觉风格传达由衷的感谢，并辅以情感丰富的器乐音乐。
示例提示词2
需要为非营利组织员工制作一段清晰且具有教育意义的30秒视频，展示视频信息平台在外展中的有效使用。这段引人入胜的演示应包含自信的旁白，并加入字幕/说明文字以最大化可访问性，将复杂信息以简单直接的方式传达。
示例提示词3
构想一段强有力的2分钟筹款视频，面向潜在的企业合作伙伴，展示组织的成就和未来愿景。运用各种模板和场景，创造出动态的剪辑和权威的数据驱动视觉风格，配以专业的旁白，完美适合在社交媒体上进行有影响力的传播。
复制提示
粘贴到创建框中
观看您的视频栩栩如生
创意引擎
无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。
基于提示的原生视频创建
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。
端到端视频生成
Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。
以结构和意图构建
与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。
1
Step 1
创建您的信息
首先输入或粘贴您的脚本，以制作引人入胜的筹款视频。HeyGen的从脚本到视频功能将您的文字转化为吸引捐赠者的叙述。
2
Step 2
选择您的AI化身
从多样化的AI化身中选择一个，以传递个性化的视频信息，为您的沟通增添人性化的触感，无需摄像机。
3
Step 3
应用品牌控制
通过自定义品牌控制来调整您的视频，包括您的标志和品牌颜色，确保每条信息都能强化您非营利组织的身份。
4
Step 4
导出并广泛分享
完成您的视频并以各种纵横比导出，以便在电子邮件活动、社交媒体和其他沟通渠道中无缝分享，有效地接触您的捐赠者。
常见问题
HeyGen如何简化个性化信息的视频制作？
HeyGen利用先进的AI化身和从脚本到视频的技术，轻松将您的脚本转化为引人入胜的个性化视频信息，使其成为捐赠者外展的强大视频信息平台。
HeyGen能帮助我的非营利组织制作有影响力的筹款视频吗？
当然可以，HeyGen提供用户友好的模板和强大的品牌控制，制作出与您的捐赠者产生共鸣的专业筹款视频和感谢视频。
HeyGen在视频可访问性和管理方面提供了哪些技术功能？
HeyGen支持自动字幕/说明文字以增强可访问性，并提供强大的集成功能以简化您的视频工作流程，优化您的捐赠者领导力视频制作体验。
如何通过HeyGen高效地收集、添加和编辑视频？
HeyGen提供直观的工具，轻松收集、添加、标注和编辑视频，让您可以完善内容并导出适合社交媒体或捐赠者沟通的视频。