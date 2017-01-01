捐赠者教育视频制作工具：创建有影响力的视频
通过令人惊叹的教育视频吸引您的捐赠者，并简化复杂信息，轻松使用从脚本到视频功能创建。
不喜欢结果？
试试这些提示。
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。
开发一个活力四射的30秒筹款视频，针对社交媒体上的现有支持者，敦促他们参与您的最新活动。利用动态视觉效果和有冲击力的图形以及欢快的音乐曲目，传达紧迫感和希望。利用HeyGen的多样化模板和场景快速定制您的视频，确保其脱颖而出并推动即时行动。
制作一个信息丰富的60秒教育视频，专为寻求透明度的捐赠者设计，解释他们捐款的具体分配。采用解释性视频风格，配以清晰的信息图表式视觉效果和可信赖的专业旁白。内容应高效地使用HeyGen的从脚本到视频功能，将复杂的财务信息转化为易于理解的片段。
制作一个感人的30秒非营利视频，向最近的捐赠者传达个性化的感谢信息，促进更深层次的参与。视觉呈现应真诚且充满感激，配以柔和的背景音乐以增强情感联系。利用HeyGen的旁白生成功能，创建温暖、个性化的视频信息，让每位捐赠者感受到独特的价值。
创意引擎
无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。
基于提示的原生视频创建
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。
端到端视频生成
Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。
以结构和意图构建
与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。
常见问题
HeyGen如何提升我的筹款视频效果？
HeyGen通过使您能够制作引人入胜的内容来简化您的筹款视频创作。利用HeyGen的AI化身和从文本到视频的功能，打造有影响力的信息，推动捐赠者的参与。
是什么让HeyGen成为有效的教育视频制作工具？
HeyGen是一个有效的教育视频制作工具，因为它具有直观的拖放编辑器和丰富的视频模板库。您可以轻松创建清晰的解释性视频，配以专业的旁白生成，简化任何受众的复杂主题。
HeyGen能否利用AI化身制作引人入胜的内容？
是的，HeyGen完全整合了AI化身，将您的脚本生动呈现，创造出动态且引人入胜的内容。我们先进的从文本到视频创作技术使这些化身能够无缝传达您的信息，增强观众的连接感。
HeyGen如何支持非营利视频项目的定制化？
HeyGen提供强大的品牌控制，使您能够使用您的标志和品牌颜色定制视频项目，非常适合非营利视频需求。您还可以利用我们的媒体库和纵横比调整及导出功能，精确地根据您的沟通渠道定制内容。