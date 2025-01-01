制作一个45秒的感人筹款视频，目标是个人捐赠者，讲述一个受益者的故事，他的生活因过去的捐赠而改变。视觉风格应温暖而个人化，使用柔和的灯光和充满希望的画面，配以柔和、激励人心的音轨。利用HeyGen的AI虚拟形象来讲述部分故事，增加独特且吸引人的人性化触感，以推动捐款。

