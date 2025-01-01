捐赠呼吁视频生成器：创建有影响力的筹款活动

制作情感丰富的筹款视频，通过AI化身提升捐赠者参与度。

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。

示例提示词1
开发一个60秒的筹款视频，旨在向广泛的社交媒体营销受众介绍非营利组织的核心使命和紧迫需求。视觉风格应简洁且信息丰富，结合库存视频和简单的信息图表，并配有引人入胜的旁白生成。目标是提高对非营利组织宣传活动的认识，并激发对我们事业的初步兴趣。
示例提示词2
制作一个简洁的30秒捐赠呼吁视频，面向现有捐赠者和新支持者，准确展示他们的贡献如何产生影响。视觉风格应直接透明，或许可以使用文字覆盖来突出关键统计数据或成功指标，确保字幕/说明文字显著显示以提高可访问性。此作品应通过清晰展示影响来促进持续的捐赠者参与。
示例提示词3
为特别紧急筹款活动制作一个引人注目的40秒视频，目标是以紧迫感吸引社区成员。视觉和音频风格应具有冲击力和动态性，采用快速剪辑和戏剧性的配乐，利用从脚本到视频的文本生成能力快速生成内容。此短片旨在动员对面临紧急挑战的非营利组织的快速支持。
创意引擎

无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作

基于提示的原生视频创建

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。

端到端视频生成

Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。

以结构和意图构建

与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。

评价

捐赠呼吁视频生成器的工作原理

轻松生成引人入胜的筹款视频，将您的信息转化为有影响力的故事，以提升捐赠者参与度并支持您的事业。

1
Step 1
创建您的脚本
首先撰写您的引人入胜的捐赠呼吁脚本。我们的平台利用“文本到视频创建”功能，立即将您的书面故事转化为动态视频场景，形成您信息的基础。
2
Step 2
选择视觉效果和化身
通过选择各种“AI化身”来增强您的叙述，或上传您自己的媒体。自定义背景和视觉效果，创建一个情感丰富的视频，与您的观众产生共鸣。
3
Step 3
添加声音和品牌
通过多语言的自然“旁白生成”完善您的视频。使用品牌控制应用您组织的标志和品牌颜色，以保持一致和专业的外观。
4
Step 4
导出并分享您的呼吁
完成您的视频，并以适合不同平台的各种格式和纵横比“导出”。轻松在社交媒体渠道上分享您强有力的“筹款视频”，以最大化覆盖面并推动捐赠者参与。

使用案例

使用 Avatar IV 以超写实的语音和动作让任何照片栩栩如生。

分享有影响力的成功故事

通过引人入胜的视频见证，突出您组织的真实世界影响，建立信任并鼓励捐赠。

常见问题

HeyGen如何增强我们筹款视频的故事讲述能力？

HeyGen使非营利组织能够为捐赠呼吁活动创建情感丰富的视频。利用HeyGen的直观平台，打造强有力的叙述，将您的脚本转化为引人入胜的视觉故事，与潜在捐赠者产生共鸣。

HeyGen为定制筹款呼吁提供了哪些创意功能？

HeyGen提供自定义模板和拖放编辑工具，使非营利组织能够轻松个性化他们的捐赠呼吁视频。快速生成专业视频，通过独特和品牌化的内容促进更大的捐赠者参与。

HeyGen能否帮助非营利组织快速创建有影响力的宣传活动？

当然可以，HeyGen的AI视频生成器简化了高质量非营利宣传活动的创建，显著节省成本。快速将文本转化为动态视频，配有AI化身和真实的旁白生成，非常适合社交媒体营销。

HeyGen如何确保我们的捐赠呼吁视频具有视觉吸引力？

HeyGen通过提供逼真的AI化身和强大的媒体库支持，丰富您的捐赠呼吁视频，确保视觉吸引力。添加专业字幕和说明文字以增强可访问性和故事讲述，使您的信息更具影响力。