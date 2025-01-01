创建一个30秒的“医生聚焦视频制作器”，以向潜在的新患者和当地社区成员介绍一位新医生。视觉风格应温暖且令人欢迎，展示医生与模拟的员工和患者互动，并配有专业且友好的旁白。利用HeyGen的文本转视频功能快速生成初始叙述，并在需要时使用AI头像以保持一致的屏幕呈现。

