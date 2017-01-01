多样性培训视频制作器：快速创建引人入胜的DEI课程
将您的脚本转化为专业的定制多样性培训视频，利用文本转视频技术，为包容性团队创建引人入胜的电子学习解决方案。
开发一个90秒的教学视频，面向现有的经理和团队负责人，展示促进更具包容性工作场所的实际步骤。视觉设计应明亮积极，采用真实场景和屏幕文字来传达关键要点，配以激励人心的专业旁白。确保启用HeyGen的字幕功能，以最大化定制多样性培训视频的可访问性和理解度。
为公司全体员工设计一个活泼的45秒庆祝视频，突出组织内多样性的价值。视觉风格应动态且充满活力，结合多样化的库存图像快速剪辑和欢快的音乐。利用HeyGen的现成视频模板和丰富的媒体库/库存支持，快速制作出具有专业多样性培训视频制作器感觉的引人入胜的视频。
为人力资源和学习与发展团队制作一个发人深省的75秒视频，探讨DEI内容中的复杂伦理考量。视觉呈现应干净且为访谈风格，使用不同的AI化身代表各种观点，由平静、信息丰富的旁白引导讨论。通过利用HeyGen的纵横比调整和导出功能，确保视频针对不同平台进行优化，以便无缝分发给学习与发展和人力资源团队。
基于提示的原生视频创建
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。
端到端视频生成
Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。
以结构和意图构建
与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。
使用案例
常见问题
HeyGen如何帮助创建定制的多样性培训视频？
HeyGen作为一个先进的AI视频生成器，允许学习与发展和人力资源团队快速制作定制的多样性培训视频。您可以利用丰富的AI化身库和文本转视频功能，制作引人入胜的视频，专门针对无意识偏见和促进包容性工作场所。
HeyGen提供哪些AI化身选项用于DEI内容？
HeyGen提供多样化的AI化身选择，可以定制以代表您的DEI内容中的各种人口统计。结合品牌控制，这些化身有助于确保您的电子学习解决方案既包容又能反映您组织的身份。
HeyGen能否快速制作引人入胜的多样性培训视频？
是的，HeyGen被设计为一个高效的多样性培训视频制作器，能够在不需要大量制作时间的情况下快速创建内容。利用预构建的视频模板和旁白生成功能，开发出高质量、引人入胜的视频，与您的观众产生共鸣。
HeyGen是否支持多样性培训材料的可访问性功能？
当然，HeyGen通过自动为所有视频生成字幕，确保您的多样性培训内容的可访问性。这个关键功能，加上与LMS/LXP解决方案的轻松集成，使HeyGen成为一个全面的电子学习解决方案，适合所有学习者。