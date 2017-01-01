多样性培训视频生成器：创建有影响力的DEI内容
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。
设计一个45秒的微学习模块，面向各部门员工，专门针对无意识偏见培训视频，以可关联的场景为基础。采用现代、富有同情心的视觉风格，使用多样化的AI化身代表不同的视角，配以平静、令人安心的旁白。利用HeyGen的AI化身，让这些场景通过引人入胜的屏幕角色栩栩如生。
制作一个充满活力的30秒公告视频，面向全球电子学习解决方案，强调为140多种语言的观众提供无障碍的重要性。视频应具有动态和包容性的视觉美学，结合动画文本和引人入胜的视觉效果，确保音频清晰简洁。利用HeyGen的字幕/字幕功能，提供即时理解，扩大国际受众。
开发一个引人注目的60秒内部沟通作品，用于企业沟通，推广即将推出的AI驱动的包容性工作场所实践培训视频。视觉呈现应精致直接，使用吸引人的色彩和鼓励的音频语调，旨在激发兴趣并鼓励参与。利用HeyGen的模板和场景，快速组装一个高质量的视频，与内部利益相关者产生共鸣。
基于提示的原生视频创建
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。
端到端视频生成
Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。
以结构和意图构建
与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。
常见问题
HeyGen如何增强L&D和HR团队的多样性和包容性培训？
HeyGen使L&D和HR团队能够高效地创建引人入胜的DEI内容和多样性培训视频。我们的AI视频生成器使制作高质量、有影响力的电子学习解决方案变得简单。
是什么让HeyGen成为企业沟通的领先AI视频生成器？
HeyGen利用先进的AI化身和文本转视频功能来简化企业沟通。用户可以快速将书面内容转化为专业视频，节省大量时间和资源。
HeyGen是否支持全球培训计划的多种语言？
是的，HeyGen支持超过140种语言，使您的AI驱动培训视频能够全球传播。这包括自动字幕和字幕，确保您的内容在全球范围内具有可访问性和影响力。
我可以使用HeyGen平台快速创建多样性培训视频吗？
当然可以。HeyGen被设计为一个高效的多样性培训视频生成器，提供一系列视频模板和原生视频创建工具。这使得专业且引人入胜的内容能够快速制作。