多元化培训生成器：转变您的职场文化

赋能人力资源专业人士，利用逼真的AI化身构建有影响力的情景学习，打造包容性工作环境。

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。

示例提示词1
设计一个60秒的教学视频，面向各级员工，重点通过情景学习识别和减轻无意识偏见。视频应展示真实、多样化的场景和角色，配以富有同情心的教育性旁白。利用HeyGen的逼真AI化身展示各种职场互动，使学习体验更具相关性和影响力。
示例提示词2
制作一个简洁的30秒解释视频，面向企业领导和学习与发展经理，强调AI驱动的培训视频在促进包容性工作环境方面的成本效益。视觉方法应现代且充满活力，使用快速剪辑和动画统计数据，配以清晰权威的旁白。确保所有关键信息通过精确的字幕/说明文字得到强化，以实现最大程度的可访问性和理解。
示例提示词3
制作一个50秒的演示视频，面向培训开发者和内容创作者，展示如何快速生成全面的多元化和包容性培训模块。视频需要采用分步教程风格，包含屏幕录制和清晰的支持性解说。利用HeyGen的预设计模板和场景，突出自动化内容生成的速度和简便性，使用户能够快速定制和部署引人入胜的课程。
复制提示
粘贴到创建框中
观看您的视频栩栩如生
创意引擎

无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作

基于提示的原生视频创建

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。

端到端视频生成

Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。

以结构和意图构建

与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。

评价

多元化培训生成器的工作原理

轻松使用AI创建有影响力且引人入胜的多元化和包容性培训视频，将复杂主题转化为清晰的情景学习体验。

1
Step 1
创建您的培训脚本
首先为多元化和包容性培训撰写全面的脚本。利用文本到视频功能，立即将书面内容转化为动态场景，为引人入胜的学习体验奠定基础。
2
Step 2
选择您的AI化身和场景
通过选择多样化的逼真AI化身和预设计模板与场景来增强您的培训。这一步允许您以视觉方式展示不同的情景和视角，使内容更具学习者的相关性。
3
Step 3
添加自定义品牌和声音
通过应用品牌的独特颜色和标志进行个性化多元化培训视频，使用强大的品牌控制。进一步丰富体验，生成自然的语音旁白，确保信息清晰专业地传达。
4
Step 4
导出您的AI培训视频
轻松完成您的AI驱动培训视频。以不同的纵横比导出，以适应不同平台，确保您的引人入胜且信息丰富的内容已准备好有效地促进包容性工作环境。

使用案例

使用 Avatar IV 以超写实的语音和动作让任何照片栩栩如生。

通过AI驱动的视频讲故事让历史事件栩栩如生

为多元化和包容性主题提供重要的历史背景，创造对参与者有影响力且难忘的学习体验。

常见问题

HeyGen如何提升我们的多元化和包容性培训项目？

HeyGen作为AI多元化培训生成器，赋能人力资源专业人士创建引人入胜且信息丰富的AI驱动培训视频。利用HeyGen的自动化内容生成能力，确保您的多元化和包容性培训有效促进包容性工作环境。

HeyGen提供哪些功能来创建有影响力的多元化培训视频？

HeyGen提供强大的功能，如逼真的AI化身和文本到视频功能，非常适合开发引人入胜且信息丰富的培训内容。利用这些工具以及可定制的模板和场景，制作支持情景学习的高质量AI驱动培训视频。

HeyGen如何协助人力资源专业人士开发多元化和包容性内容？

HeyGen通过提供一个高效的平台进行自动化内容生成，直接影响多元化和包容性培训。借助HeyGen，您可以快速将脚本转化为引人入胜且信息丰富的AI驱动培训视频，优化您的电子学习解决方案。

HeyGen能否促进特定主题的培训，如无意识偏见？

当然可以，HeyGen的AI视频生成器非常适合开发关于无意识偏见等主题的专注培训内容。利用HeyGen灵活的模板和场景，制作引人入胜且信息丰富的培训，支持创建真正包容的工作环境。