地区更新概览视频制作器：简化版
通过现成的模板和场景轻松设计专业的地区更新，使视频创作变得简单快捷。
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。
示例提示词1
为学生和教职员工设计一个60秒的吸引人视频，展示新举措，采用现代活泼的视觉风格，具有动态过渡和动画视频，利用HeyGen的模板和场景以及丰富的媒体库/素材支持来增强视觉叙事。
示例提示词2
为董事会成员和利益相关者制作一个30秒的简洁商务视频，突出关键成就，采用专业且简洁的视觉方法，确保权威的声音和从您的脚本生成的清晰字幕/说明，以达到最大影响。
示例提示词3
为新学校员工和志愿者开发一个90秒的欢迎介绍视频，解释入职流程，采用支持性和逐步的视觉风格，通过利用HeyGen的纵横比调整和导出以及可定制的模板和场景，确保跨平台的可访问性。
创意引擎
基于提示的原生视频创建
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。
端到端视频生成
Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。
以结构和意图构建
与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。
常见问题
HeyGen如何简化创意项目的视频创作？
HeyGen通过其直观、用户友好的界面使您成为多才多艺的视频制作者。利用各种模板和AI驱动的工具，包括拖放编辑器，轻松为任何创意项目制作高质量内容。
HeyGen能否创建引人入胜的动画解释视频？
是的，HeyGen擅长生成动态动画视频和解释视频。使用AI化身和先进的文本转视频功能，将您的脚本转化为引人入胜的视觉叙事，并配有自然听感的配音。
HeyGen为商务视频提供哪些定制选项？
HeyGen提供强大的品牌控制，允许您在每个商务视频中加入您的标志和品牌颜色。访问全面的媒体库和素材支持，以进一步定制您的创作。
HeyGen如何将脚本转换为AI视频？
HeyGen利用先进的AI视频技术直接将您的脚本转换为精美的视频。它自动处理文本转视频转换，集成配音生成，甚至添加字幕以提高可访问性。