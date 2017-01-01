即时创建有影响力的经销商培训视频
利用AI化身和HeyGen的直观文本转视频工具实现无缝内容创建。为您的团队提供引人入胜、易于理解的培训视频。
为新经销商创建一段1分钟的信息视频，详细介绍我们旗舰产品的基本信息。视觉风格应简洁专业，采用友好的AI化身呈现关键信息，配以清晰流畅的语音生成，确保所有新团队成员都能轻松理解，寻找全面的经销商培训视频。
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。
示例提示词1
设计一段90秒的产品教育视频，针对经验丰富的销售团队成员，重点介绍我们最新软件更新的高级功能。该视频应采用引人入胜且动态的视觉风格，突出屏幕上的文字亮点，利用HeyGen的文本转视频功能快速将技术文档转换为易于理解的格式，确保所有细微之处都能通过这个AI培训视频生成器精准覆盖。
示例提示词2
制作一段2分钟的全面供应商培训视频，为我们的供应链合作伙伴概述新的合规协议。视频的美学风格应信息丰富且简洁，利用HeyGen库中的各种模板和场景清晰呈现复杂信息，同时通过令人安心的音频语调引导合作伙伴完成每个步骤，促进自动化内容创建以便定期更新。
示例提示词3
开发一段简洁的45秒入职视频，为新内部员工提供公司工具和资源的快速导览。该视频应友好且吸引人，采用欢迎的AI化身和振奋人心的背景音乐，具备使用纵横比调整和导出功能以适应各种内部平台的灵活性，确保每位新员工都能顺利高效地入职，体现AI驱动脚本的强大功能。
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。
基于提示的原生视频创建
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。
端到端视频生成
Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。
以结构和意图构建
与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。
Step 1
创建您的脚本
首先起草一份全面的培训脚本。我们的AI驱动脚本工具帮助您创建符合培训目标的引人入胜的内容，确保对经销商的清晰性和相关性。
Step 2
选择您的AI化身
从一系列AI化身中选择一个作为您视频中的发言人。通过逼真的化身，您的培训视频保持专业语气，同时增强参与度。
Step 3
添加语音和字幕
利用我们的语音生成功能为您的脚本添加自然音频。通过包含与口语内容完美对齐的AI生成字幕来增强可访问性和理解力。
Step 4
轻松导出和分享
一旦您的培训视频完成，以高清分辨率导出以获得清晰的质量。轻松在多个平台上分发内容，以有效地覆盖所有经销商。
使用案例
使用 Avatar IV 以超写实的语音和动作让任何照片栩栩如生。
常见问题
HeyGen如何支持AI驱动的视频生成以用于培训目的？
HeyGen通过使用文本转视频技术、AI化身和可定制模板简化了AI驱动的视频生成，确保高效且可扩展的经销商培训视频创建。
HeyGen能否帮助生成我的培训视频的AI语音？
是的，HeyGen提供先进的语音生成功能，允许将AI驱动的语音无缝集成到您的培训视频中，增强参与度和信息保留。
HeyGen在AI生成视频中提供哪些品牌化功能？
HeyGen提供品牌控制功能，如标志、颜色和纵横比调整，使企业能够在所有AI生成的培训内容中保持一致的品牌形象。
HeyGen是否支持多平台分发的自动化内容创建？
当然，HeyGen的AI驱动方法简化了自动化内容创建，提供便捷的导出和调整功能，以高效地在多个平台上分发培训视频。