分销商培训生成器：AI驱动的学习解决方案
简化分销商培训创建。使用HeyGen强大的AI虚拟人更快地生成引人入胜、可扩展的在线培训项目。
不喜欢结果？
试试这些提示。
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。
开发一段60秒的信息视频，专为现有销售团队设计，突出创建产品更新在线培训项目的效率。视觉美学应干净现代，配以自信清晰的旁白。利用HeyGen的从脚本到视频功能，快速将详细的产品简报转换为精美的培训内容。
制作一段30秒的友好指导视频，面向培训经理，展示为公司各项计划创建培训的简便性。采用明亮、亲切的视觉风格，配以温暖鼓励的音调。最大化利用HeyGen的语音生成功能，快速为现有幻灯片添加专业旁白，使内容更新轻而易举。
设计一段45秒的视频，面向全球员工，强调员工培训生成器在一致内部沟通中的优势。视觉呈现应简明易懂，配以中立权威的声音。通过添加HeyGen的字幕/说明，确保复杂技术培训对所有人都易于理解。
创意引擎
无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。
基于提示的原生视频创建
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。
端到端视频生成
Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。
以结构和意图构建
与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。
使用案例
使用 Avatar IV 以超写实的语音和动作让任何照片栩栩如生。
常见问题
HeyGen如何提升我的在线培训项目？
HeyGen通过利用AI员工培训生成器功能来改变培训创建。您可以快速生成引人入胜的视频内容，用于您的在线培训项目，使用AI虚拟人和从脚本到视频的功能。
HeyGen适合生成可扩展的分销商培训吗？
是的，HeyGen是理想的分销商培训生成器，使可扩展的培训变得轻而易举。它允许您快速创建一致且品牌化的员工培训生成器内容，适用于多样化的受众。
我可以用HeyGen创建哪些类型的课程内容？
使用HeyGen，您可以制作多样化的课程内容，包括产品培训、技术培训和入职视频。利用AI虚拟人和丰富的媒体库，提供全面的学习体验。
HeyGen如何支持我的培训视频品牌化？
HeyGen提供强大的品牌控制，允许您将您的标志和品牌颜色直接融入到所有培训创建中。这确保了您在线培训项目中的每个视频都能专业地反映出您公司的身份。