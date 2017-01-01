分销商培训生成器：AI驱动的学习解决方案

简化分销商培训创建。使用HeyGen强大的AI虚拟人更快地生成引人入胜、可扩展的在线培训项目。

制作一段45秒的动态视频，面向新分销商，展示分销商培训生成器如何简化他们的入职流程。视觉风格应简洁专业，配以积极向上的音轨。利用HeyGen的AI虚拟人展示关键产品功能，使培训立即引人入胜并令人难忘，为成功开端奠定基础。

示例提示词1
开发一段60秒的信息视频，专为现有销售团队设计，突出创建产品更新在线培训项目的效率。视觉美学应干净现代，配以自信清晰的旁白。利用HeyGen的从脚本到视频功能，快速将详细的产品简报转换为精美的培训内容。
示例提示词2
制作一段30秒的友好指导视频，面向培训经理，展示为公司各项计划创建培训的简便性。采用明亮、亲切的视觉风格，配以温暖鼓励的音调。最大化利用HeyGen的语音生成功能，快速为现有幻灯片添加专业旁白，使内容更新轻而易举。
示例提示词3
设计一段45秒的视频，面向全球员工，强调员工培训生成器在一致内部沟通中的优势。视觉呈现应简明易懂，配以中立权威的声音。通过添加HeyGen的字幕/说明，确保复杂技术培训对所有人都易于理解。
复制提示
粘贴到创建框中
观看您的视频栩栩如生
创意引擎

无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作

基于提示的原生视频创建

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。

端到端视频生成

Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。

以结构和意图构建

与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。

分销商培训生成器的工作原理

使用AI驱动的视频生成，轻松为您的分销商创建专业且可扩展的培训项目，确保一致的产品知识和有效的入职培训。

1
Step 1
创建您的培训脚本
起草您的分销商培训内容。利用HeyGen的从脚本到视频功能，轻松将您的书面文本转化为引人入胜的视频课程。
2
Step 2
选择您的AI主持人
从多样化的AI虚拟人中选择一位作为您的产品或技术培训师，确保您的在线培训项目中有专业且一致的屏幕呈现。
3
Step 3
应用品牌和视觉效果
通过自定义元素增强您的培训。使用品牌控制添加您的公司标志和颜色，并从媒体库中整合媒体，以加强您的产品培训。
4
Step 4
导出并分享您的项目
完成您的高质量培训视频。利用HeyGen的纵横比调整和导出功能，为各种平台准备您的完整项目，使您的可扩展培训更易获取。

使用案例

快速微学习内容生成

快速制作引人入胜的微学习视频和剪辑，用于动态和自定进度的分销商培训项目。

常见问题

HeyGen如何提升我的在线培训项目？

HeyGen通过利用AI员工培训生成器功能来改变培训创建。您可以快速生成引人入胜的视频内容，用于您的在线培训项目，使用AI虚拟人和从脚本到视频的功能。

HeyGen适合生成可扩展的分销商培训吗？

是的，HeyGen是理想的分销商培训生成器，使可扩展的培训变得轻而易举。它允许您快速创建一致且品牌化的员工培训生成器内容，适用于多样化的受众。

我可以用HeyGen创建哪些类型的课程内容？

使用HeyGen，您可以制作多样化的课程内容，包括产品培训、技术培训和入职视频。利用AI虚拟人和丰富的媒体库，提供全面的学习体验。

HeyGen如何支持我的培训视频品牌化？

HeyGen提供强大的品牌控制，允许您将您的标志和品牌颜色直接融入到所有培训创建中。这确保了您在线培训项目中的每个视频都能专业地反映出您公司的身份。