远程学习视频生成器：创建引人入胜的课程

通过我们的AI视频生成器快速制作高质量的教育视频，利用强大的文本转视频功能。

为忙碌的教育工作者创建一个45秒的远程学习视频，旨在提升学生的远程参与度，采用明亮、吸引人的视觉风格和鼓励性、专业的旁白。该视频应展示如何轻松地将文本转化为视频，从而将课程变为动态内容。

不喜欢结果？
试试这些提示。

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。

示例提示词1
开发一个60秒的教学视频，面向教授新软件的企业培训师，采用简洁、专业的美学风格和冷静、清晰的旁白。利用模板和场景，并整合清晰的字幕/说明文字，以确保观众的最大理解。
示例提示词2
想象一个30秒的宣传视频，目标是小企业主，突出他们独特的产品，采用动态、现代的视觉风格和热情、友好的旁白。利用文本转视频生成器和媒体库/素材支持，快速制作引人入胜的营销内容。
示例提示词3
为在线课程创作者和内容营销人员制作一个50秒的引人入胜的视频，采用亲切、平易近人的风格和对话式AI化身。该视频应展示使用AI化身传递个性化信息的影响，并支持各种平台的自适应比例调整和导出。
复制提示
粘贴到创建框中
观看您的视频栩栩如生
创意引擎

无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作

基于提示的原生视频创建

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。

端到端视频生成

Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。

以结构和意图构建

与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。

评价

远程学习视频生成器如何工作

轻松将您的教育内容转化为引人入胜的远程学习视频，利用AI设计以吸引您的观众并增强理解。

1
Step 1
创建您的脚本
首先编写或粘贴您的教育脚本。我们的平台利用强大的文本转视频功能，轻松将您的课程变为现实。
2
Step 2
选择您的AI主持人
从多样化的AI化身中选择一个作为您的屏幕教育者，为您的远程学习内容提供专业且引人入胜的面孔。
3
Step 3
添加语音和视觉效果
通过自然的语音生成增强您的视频。从我们的媒体库中加入素材或上传您自己的素材，以动态展示关键概念。
4
Step 4
生成并分享
通过添加自动字幕来完成您的教学视频，然后以您所需的比例导出。您高质量的远程学习内容现在可以分享了。

使用案例

使用 Avatar IV 以超写实的语音和动作让任何照片栩栩如生。

阐明复杂的教育主题

将复杂的主题转化为易于理解的视频内容，使复杂的教育材料变得易于接触和引人入胜。

常见问题

HeyGen如何提升我的创意教育视频制作？

HeyGen通过利用“AI视频生成器”技术，使教育工作者成为高效的“教育视频制作者”。您可以快速将文本转化为引人入胜的视频，使用“AI化身”和各种“自定义视频模板”，简化创作过程。

是什么让HeyGen成为强大的远程学习视频生成器？

HeyGen作为一个强大的“远程学习视频生成器”，能够创建高质量的教学内容。其先进的“AI语音生成器”和自动“字幕”确保了所有学习者的可访问性和清晰度，使其成为理想的“教学视频制作者”。

HeyGen能为我的视频生成AI视觉效果和说话头像吗？

当然可以！HeyGen允许您轻松“生成AI视觉效果”，包括从您的脚本中生成逼真的“AI化身”和“说话头像”。这些可以集成到您的视频中，通常支持“4k质量”输出，呈现专业外观。

HeyGen如何简化文本转视频的创作过程？

HeyGen简化了整个“文本转视频生成器”过程；只需“编写脚本”，HeyGen强大的“AI视频编辑器”就会将其转化为专业的“解说视频”。这种高效的工作流程让您专注于内容，而HeyGen负责制作。