展示广告视频制作工具：使用AI创建引人入胜的广告
通过使用HeyGen的AI化身创建的专业级视频广告提升参与度和广告支出回报率。
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。
对于寻求创新的创意机构和数字营销专业人士，探索广告的未来，这个45秒的演示简洁而引人入胜。见证HeyGen的AI视频广告制作工具如何让您打造个性化的活动。视频中展示了一个AI化身传递简洁的信息，突出了“AI化身”和“旁白生成”的力量，将复杂的概念生动呈现，保持创新的视觉风格。
全球电子商务营销团队和国际企业可以通过这个信息丰富的60秒视频简化广告制作流程。了解HeyGen如何作为您的在线视频广告制作工具，简化广告本地化工作。精致的视觉风格结合多样化的产品视觉和清晰的“字幕/说明”，展示了“从脚本到视频”如何确保在多个市场中保持一致的信息传递，提供专业且易于访问的体验。
社交媒体经理和内容创作者希望最大化参与度，将会欣赏这个充满活力的15秒提示。学习快速制作有效的视频广告。这个有趣、真实的短视频，配有充满活力的旁白，展示了HeyGen强大的视频广告制作工具如何通过“媒体库/素材支持”和“比例调整与导出”快速创建内容，适用于各种社交平台，确保您的信息始终完美契合并吸引注意。
创意引擎
无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作
基于提示的原生视频创建
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。
端到端视频生成
Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。
以结构和意图构建
与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。
常见问题
HeyGen如何通过AI简化视频广告制作？
HeyGen通过将您的“脚本”转化为引人入胜的“视频广告”，使您成为“AI视频广告制作工具”，具备先进的文本转视频功能。这简化了整个“广告制作流程”，让您高效地制作高质量的“广告视频”。
我可以使用HeyGen自定义我的视频广告吗？
当然可以。HeyGen提供广泛的自定义选项，使您能够使用“品牌颜色、字体和标志”自定义您的“视频广告”。您可以从各种“视频广告模板”中选择，创建与您的营销策略完美契合的“品牌视频”。
HeyGen为视频广告提供了哪些高级功能？
HeyGen提供尖端的“AI化身”技术和逼真的“旁白”来增强您的“在线视频广告制作工具”体验。这些“AI驱动的工具”帮助创建引人入胜的“解说视频”和“产品影片”，适用于各种“社交平台”。
HeyGen为多平台广告制作提供了哪些工具？
HeyGen的直观“在线视频编辑器”及其“拖放编辑器”简化了为各种“社交平台”定制“视频广告”的制作。您可以轻松生成适用于“Instagram广告”等平台的“多种视频广告格式”。