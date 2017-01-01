通过我们的展示广告视频生成器提升转化率
使用我们的从脚本到视频功能，立即将您的广告文案转化为引人入胜的视频广告。
不喜欢结果？
试试这些提示。
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。
制作一个信息丰富的30秒视频，面向创意团队和数字营销人员，展示“AI广告制作器”在个性化广告活动中的强大功能。视觉美学应简洁专业，展示一个友好的“AI化身”直接与观众互动，并通过清晰的“语音生成”增强效果。该视频应强调定制选项，展示如何以创新和吸引人的语气为不同受众调整信息。
制作一个有说服力的20秒“视频广告”，专为绩效营销人员和社交媒体经理设计，重点突出强有力的“行动号召”。视觉呈现应简洁直接，使用醒目的字体传达关键信息和清晰的产品镜头，并配以动态过渡。该视频应展示如何通过HeyGen的“纵横比调整和导出”功能轻松为各种“社交平台”准备内容，以实现最佳跨平台覆盖。
生成一个真实的25秒宣传视频，针对希望利用“用户生成内容”的品牌经理和内容创作者。视觉和音频风格应充满活力和叙事性，完美融合用户生成的剪辑与HeyGen的“媒体库/库存支持”中的高质量“库存照片和图形”。该叙述应展示如何使用多样化的视觉资产讲述引人入胜的故事，并通过“从脚本到视频”将简单的脚本转换为动态的视觉叙事。
创意引擎
无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。
基于提示的原生视频创建
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。
端到端视频生成
Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。
以结构和意图构建
与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。
使用案例
使用 Avatar IV 以超写实的语音和动作让任何照片栩栩如生。
常见问题
HeyGen如何简化视频广告的制作？
HeyGen的AI广告制作器利用AI简化了引人入胜的视频广告的制作过程。其直观的拖放编辑器和丰富的广告模板使用户无需复杂的编辑技能即可快速生成吸引人的视频广告。
我可以在HeyGen中使用品牌元素自定义我的视频广告吗？
可以，HeyGen允许您全面自定义视频广告。您可以轻松地将品牌颜色、标志和特定的视觉资产与库存照片和图形结合起来，确保您的广告视频与品牌形象完美契合。
HeyGen是否为展示广告视频提供AI化身？
当然。HeyGen利用先进的AI化身技术使您的展示广告视频栩栩如生。这些AI驱动的角色可以生动地传达您的信息，使您的AI视频脱颖而出，有效吸引观众的注意力。
HeyGen为社交平台提供哪些类型的视频广告模板？
HeyGen提供了多种为不同社交平台设计的广告模板，使您能够创建多样化的视频变体。这些模板针对Instagram、Facebook和TikTok等平台进行了优化，确保您的视频广告在不同渠道上有效表现。