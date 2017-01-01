折扣促销视频制作工具：以更低成本创建病毒视频
利用我们庞大的模板和场景库，在几分钟内创建引人注目的促销视频，有效提升您的营销活动。
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。
为了推出一个引人注目的季节性促销活动，创建一个吸引人的45秒促销视频，目标是数字营销人员和内容创作者。视频应具有温暖、吸引人的视觉风格，并配以友好的背景音乐，通过清晰自然的声音传达特别优惠。利用HeyGen的“语音生成”制作高质量的旁白。
设计一个简洁有力的15秒促销视频，以吸引以移动设备为主的社交媒体用户的注意力，用于限时抢购。这个快节奏的视频需要醒目的文字覆盖和简约、高能量的背景音乐，确保信息易于理解。使用HeyGen的“字幕/说明”以最大化无声观看平台的可访问性和影响力。
为品牌经理和广告公司制作一个精致的60秒产品视频，以展示价值。视觉风格应精美专业，结合电影级B-roll和来自AI化身的权威、自信语气。展示HeyGen的“AI化身”以人性化的方式传达信息。
创意引擎
无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作
基于提示的原生视频创建
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。
端到端视频生成
Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。
以结构和意图构建
与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。
常见问题
HeyGen如何帮助我制作有影响力的促销视频？
HeyGen通过AI化身和大量可定制的模板库，帮助您制作引人入胜的促销视频。我们直观的AI促销视频制作工具简化了高质量内容的创作，助力您的营销活动。
是什么让HeyGen成为直观的AI视频编辑器？
HeyGen是一个直观的AI视频编辑器，利用我们先进的拖放编辑器简化视频创作。您可以轻松在我们的在线编辑器中高效制作专业的产品视频或任何促销视频内容。
HeyGen能为我的视频提供AI语音和自动字幕吗？
是的，HeyGen提供多语言的高级AI语音，让您轻松为促销视频配音。我们还提供自动字幕，以增强可访问性并扩大社交媒体内容的受众范围。
HeyGen是否提供适用于各种社交媒体平台的模板？
HeyGen提供广泛的专业模板，针对各种社交媒体平台进行了优化，帮助您快速启动有效的营销活动。探索我们的免费模板，以音乐和效果快速开始内容创作。