不可抗拒的折扣广告视频制作工具
通过我们强大的从脚本到视频功能，瞬间将您的想法转化为有影响力的折扣视频，完美适用于社交媒体。
不喜欢结果？
试试这些提示。
开发一段45秒的引人注目的广告视频，展示针对营销专业人士的B2B SaaS产品的限时优惠。视频应采用简约而精致的视觉美学，配以动画数据点和图表，由清晰自信的AI生成旁白驱动。通过AI化身突出产品的价值主张，使广告视频制作过程对营销活动高度吸引且高效。
健身网红如何有效地向其活跃且注重健康的粉丝推出新的健身计划折扣？考虑制作一段60秒的社交媒体视频广告，采用激励性和动态的视觉风格，结合高质量的健身照片和视频，并配以鼓舞人心、充满活力的旁白。HeyGen的从脚本到视频功能允许网红将简单的脚本转化为引人入胜的视频广告，确保无缝制作。
想象一段简洁的15秒定制视频，宣布一家本地餐厅的工作日午餐特价，旨在吸引本地美食爱好者和上班族。视觉风格应温暖而诱人，展示美食特写，并配以友好、亲切的旁白。为了确保最大范围的传播和可访问性，视频必须配有清晰可见的字幕，以便在各种平台上有效传递宣传视频。
创意引擎
无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。
基于提示的原生视频创建
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。
端到端视频生成
Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。
以结构和意图构建
与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。
使用案例
常见问题
HeyGen如何成为我营销活动中有效的宣传视频制作工具？
HeyGen使您能够轻松创建引人注目的宣传视频和视频广告。我们的AI驱动平台，结合专业设计的模板和定制视频选项，允许您快速为营销活动制作内容。
HeyGen有哪些功能使其成为直观的在线定制视频制作工具？
HeyGen提供直观的在线编辑器，具有拖放界面，使制作定制视频变得简单。您可以通过AI化身、旁白、字幕以及丰富的库存照片和视频库来增强您的创作。
HeyGen能否帮助为我的视频广告添加专业旁白和字幕？
当然可以。HeyGen提供强大的旁白生成和自动字幕功能，确保您的视频广告既可访问又引人入胜。这一功能帮助您轻松创建高质量的宣传视频内容。
HeyGen如何支持宣传视频中的品牌一致性？
HeyGen通过定制品牌控制（如标志和颜色）在您的宣传视频中实现强大的品牌一致性。您还可以利用庞大的库存照片和视频媒体库，以视觉方式与品牌形象保持一致。