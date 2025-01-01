为Discord社区管理员创建一个简洁的1分钟教程视频，演示如何高效使用在线视频编辑器来压缩视频。视觉风格应清晰且逐步展示，包含清晰的屏幕录制和有帮助的旁白。突出HeyGen中“纵横比调整和导出”的便捷性，确保视频在Discord上完美适配且不损失质量，使内容分享变得无缝且快速。

生成视频