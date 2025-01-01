应急准备系统视频制作工具

使用逼真的AI虚拟人即时制作引人入胜的应急准备和危机沟通视频。

144/2000

不喜欢结果？
试试这些提示。

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。

示例提示词1
开发一个90秒的教学视频，专为应急响应培训师设计，展示“逐步指南”创建的关键灾难准备协议。视觉风格应专业且清晰，适当使用3D动画场景，配以冷静、权威的旁白。此视频将突出HeyGen的“AI虚拟人”传递关键指令，使复杂信息对学员更易于理解和吸收。
示例提示词2
想象一个45秒的紧急公告视频，供企业沟通团队在“危机沟通”情况下使用，展示快速视频部署。此视频应具备动态且略显紧迫的视觉风格，使用醒目的文字覆盖和有冲击力但不惊扰的音效，配以严肃且专业的旁白。它强调通过利用HeyGen的“模板和场景”快速生成重要更新所获得的速度和适应性。
示例提示词3
制作一个1分30秒的教育视频，面向公共安全组织，专注于“应急准备教育”并确保最大覆盖面。视觉呈现应清晰、包容且易于理解，采用简单的图形和真实案例，配以令人安心、易于跟随的旁白。此视频将强调HeyGen的“字幕/说明”功能在使关键灾难准备信息对包括听障人士在内的多元观众可访问方面的重要作用。
step previewstep preview
复制提示
step previewstep preview
粘贴到创建框中
step previewstep preview
观看您的视频栩栩如生
机器人脸部的背景图片机器人脸部的背景图片

创意引擎

无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。

基于提示的原生视频创建

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。

端到端视频生成

Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。

以结构和意图构建

与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。

评价

应急准备系统视频制作工具的工作原理

快速创建重要的应急准备和危机沟通视频，确保您的观众得到信息并做好准备。

1
Step 1
创建您的培训脚本
首先将您的详细培训脚本直接写入或粘贴到平台中。我们的从脚本到视频功能将您的文本内容转化为动态视觉效果，完美契合您的教学视频内容需求。
2
Step 2
选择您的AI主持人
从多样化的专业AI虚拟人中选择，作为您的数字主持人。这些先进的AI模型确保应急准备教育的一致性和吸引力，使复杂信息易于理解。
3
Step 3
添加旁白和视觉效果
通过自动语音生成增加影响力，从多种语言和口音中选择，以完美匹配您的目标受众。使用媒体库中的视觉效果增强您的叙述，并应用品牌控制以获得专业的效果。
4
Step 4
导出您的应急视频
完成您的项目，并以您偏好的纵横比和分辨率导出重要的应急响应视频。您专业制作的内容现在已准备好分发，确保及时和清晰的危机沟通。

使用案例

使用 Avatar IV 以超写实的语音和动作让任何照片栩栩如生。

简化危机沟通

.

快速制作有影响力的社交媒体视频，用于紧急公共服务公告和紧急情况下的危机沟通。

background image

常见问题

HeyGen如何促进应急响应视频的快速创建？

HeyGen作为一个先进的AI视频创作平台，允许用户通过文本到视频功能快速生成应急响应视频。只需输入您的培训脚本，AI虚拟人将高效传达您的信息，大大缩短制作时间。

HeyGen能否为特定的灾难准备教育定制视频模板？

当然可以。HeyGen提供可定制的视频模板，可以根据您的灾难准备教育项目的独特需求进行调整。您可以整合品牌和特定内容，以确保安全培训视频的相关性和影响力。

HeyGen提供哪些技术功能以实现有效的危机沟通？

为了实现有效的危机沟通，HeyGen集成了先进的语音生成和自动字幕/说明功能。这确保了您的应急响应视频中的关键信息能够被更广泛的观众清晰理解，无论语言障碍如何。

是什么让HeyGen成为高效的AI视频创作平台用于培训？

HeyGen是一个高效的AI视频创作平台，因为它提供端到端的视频生成，能够快速制作培训内容。其直观的界面和自动化功能，如数字主持人，显著减少了视频创作所需的时间和资源。