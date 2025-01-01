残疾服务视频制作者：创建可访问内容
通过自动字幕/字幕确保您的视频具有包容性和符合ADA标准，使可访问视频内容的制作变得简单易行。
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。
开发一个90秒的培训视频，面向残疾服务视频制作者和组织，展示AI化身如何简化信息内容的制作。美学风格应富有同情心和吸引力，采用友好的AI化身，具有多样化的外观和平静、令人安心的旁白。该视频将解释HeyGen的AI化身如何高效地将复杂信息转换为视频文稿，大大简化创建可访问培训视频的过程。
制作一个2分钟的教学视频，面向开发人员和技术团队，解释WCAG指南中音频描述的重要性。视觉处理应简单明了，使用简单的图形来说明概念，配以详细、专业的旁白生成。该视频将具体演示如何利用HeyGen的旁白生成功能来制作全面的音频描述，确保合规并提升屏幕阅读器的用户体验。
制作一个45秒的宣传视频，面向营销团队，强调如何轻松创建引人入胜且可访问的视频内容，用于公共服务公告活动。视觉风格应充满活力和鼓舞人心，展示多样化的场景和充满活力的背景音乐，同时保持清晰。该视频将强调HeyGen的从脚本到视频的文本功能，使团队能够快速生成符合包容性实践的可访问视频内容，扩大他们的影响力和覆盖面。
创意引擎
无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作
基于提示的原生视频创建
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。
端到端视频生成
Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。
以结构和意图构建
与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。
常见问题
HeyGen如何帮助创建面向更广泛受众的可访问视频内容？
HeyGen通过提供自动字幕/字幕生成等功能，使内容创作者能够制作可访问的视频内容。这确保了您的视频对残疾人士易于理解，符合包容性实践的最佳实践，并有效地扩大受众范围。
HeyGen提供哪些技术功能来帮助满足WCAG指南和ADA合规性要求？
HeyGen通过自动生成视频文稿和同步字幕来支持WCAG指南和ADA合规性。我们的平台还允许灵活的展示方式，提高屏幕阅读器和各种辅助技术的可读性，增强用户体验。
HeyGen的AI语音和化身能否改善依赖音频描述的用户的可访问性？
是的，HeyGen的AI语音生成可以用于创建清晰的旁白生成和描述性音频组件。虽然HeyGen不会自动生成音频描述，但我们的AI化身和多样化的声音为开发全面的音频体验提供了基础，惠及残疾人士。
HeyGen是否促进了视频可访问性所需的关键元素如字幕和文稿的包含？
当然。HeyGen旨在无缝集成字幕/字幕和视频文稿到您的创作中，这对于可访问视频内容至关重要。这些技术功能对于聋人或听力障碍者至关重要，提高了不同观看需求的理解和参与度。