直接响应视频广告制作器：快速提升转化率
使用我们的AI视频广告制作器创建高转化率的视频广告，利用强大的从脚本到视频功能降低生产成本。
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。
开发一个45秒的动态广告，针对数字营销人员和代理机构，展示HeyGen的“AI视频广告制作器”如何简化广告制作过程。语气应现代且权威，特色是一个栩栩如生的“AI化身”展示“在线视频广告制作器”的好处，具有精确的“从脚本到视频”功能，确保品牌信息的一致性。
制作一个60秒的说服性“产品视频”，专为希望降低“生产成本”同时保持高质量的电子商务企业设计。视频应采用时尚、专业的视觉风格，利用HeyGen的“媒体库/素材支持”中的高质量素材展示产品，并通过清晰的“字幕/说明”增强可访问性和影响力。
为初创企业和社交媒体经理创建一个充满活力的15秒社交媒体广告，强调在各种平台上快速创建有影响力的“视频广告”。视觉风格应快速且视觉吸引力强，配以动态文本和欢快的配乐，利用HeyGen的“纵横比调整和导出”功能轻松适应不同社交媒体的内容。
创意引擎
无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作
基于提示的原生视频创建
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。
端到端视频生成
Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。
以结构和意图构建
与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。
常见问题
HeyGen如何提升我的创意视频广告制作？
HeyGen作为一个先进的AI视频广告制作器，能够让您制作出高度吸引人的视频广告。利用AI化身和从脚本到视频的功能，配以逼真的语音旁白，高效地实现您的创意愿景。
HeyGen是否提供快速创建视频广告的简便方法？
是的，HeyGen提供了一个简化的在线视频广告制作体验，拥有大量的视频模板和场景。我们直观的拖放编辑器允许快速创建，大大降低您的生产成本和精力。
HeyGen为我的视频广告提供哪些品牌选项？
HeyGen提供全面的品牌控制，允许您将您的标志和品牌颜色直接融入视频广告中。轻松优化和导出您的视频，使用纵横比调整功能确保它们与社交媒体等平台兼容，最大化您的活动覆盖面和影响力。
HeyGen能否帮助优化我的视频广告以获得更好的表现？
HeyGen结合AI进行智能内容生成，轻松创建带有自动字幕/说明的吸引人产品视频。虽然HeyGen专注于创作，但我们强大的媒体库和内容灵活性确保您的广告为您实施的任何未来AI优化策略做好准备。