数字视频生成器：快速、简单、AI驱动的创作

在几分钟内将文本转化为专业视频。我们强大的从脚本到视频功能简化了您的内容工作流程。

对于需要了解新数字服务的小企业主，制作一个45秒的解释视频。视觉风格应简洁专业，结合现代图形，以友好且信息丰富的AI化身为中心主持人，配以清晰自信的旁白。HeyGen的AI化身将在个性化此教育内容中发挥重要作用。

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。

示例提示词1
社交媒体营销人员可以利用这个动态的30秒营销视频，非常适合Instagram和TikTok等平台。快速的视觉风格，搭配大胆的色彩、动画文字叠加和快速剪辑，再加上充满活力的流行背景音乐，旨在最大化参与度。使用HeyGen的从脚本到视频功能快速制作这个引人注目的内容。
示例提示词2
一个引人入胜的60秒促销视频，针对电子商务产品发布者，应该突出其新产品的独特卖点。设想一种电影般的视觉美学，包含详细的产品镜头、流畅的动画和精致的高质量效果，配以精致、说服力强的旁白和细腻的背景音乐。HeyGen强大的旁白生成功能确保专业且引人入胜的音频体验。
示例提示词3
想要为内容创作者提供快速的生产力提示？设想一个充满活力的20秒故事视频，具有明亮的插图视觉风格，配以清晰的动画图形和易于阅读的字幕。音频将提供热情、简洁的叙述。使用HeyGen的多样化模板和场景高效地制作一个吸引人且信息丰富的剪辑。
创意引擎

无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作

基于提示的原生视频创建

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。

端到端视频生成

Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。

以结构和意图构建

与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。

数字视频生成器如何工作

使用AI数字视频生成器轻松将您的想法转化为引人入胜的视频，简化从脚本到屏幕的内容创作。

1
Step 1
生成您的脚本
输入您的文本提示，观看数字视频生成器如何利用其从脚本到视频的功能来制作您的初始视觉效果。
2
Step 2
选择您的AI化身
从多样化的AI化身中选择一个来代表您的信息，为您的AI生成视频提供人性化的触感。
3
Step 3
添加专业旁白
整合动态旁白生成，清晰地表达您的信息，确保音频与视频内容同步。
4
Step 4
导出您的杰作
通过使用纵横比调整和导出功能完成您的项目，为任何平台定制您的视频，使其准备好即时下载和分享。

使用案例

可扩展的教育内容

高效开发和扩展教育课程，通过动态的AI生成视频内容接触更广泛的全球观众。

常见问题

HeyGen如何通过AI增强我的创意视频项目？

HeyGen作为一个先进的AI视频生成器，帮助用户将创意想法转化为引人入胜的AI生成视频，使用逼真的AI化身和多样化的风格。它简化了各种叙事需求的高质量、吸引人的视觉内容的创作。

我可以用HeyGen的从文本到视频功能创建什么样的视频？

通过HeyGen创新的从文本到视频功能，您可以高效生成各种高质量的视频，包括解释视频、营销视频和促销视频，配有自然的旁白，只需简单的文本提示。

HeyGen适合想要创建专业外观视频的初学者吗？

当然！HeyGen被设计为一个易于访问的在线AI视频生成器，提供直观的视频编辑工具和多种预制模板，使任何人都能轻松制作专业级的数字视频内容。

HeyGen允许在我的视频中使用自定义AI化身吗？

是的，HeyGen具有强大的AI化身技术，允许您在AI生成的视频中加入动画角色，使您的叙事栩栩如生。这为您的数字创作增添了独特和个性化的触感。