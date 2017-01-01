数字视频生成器：快速、简单、AI驱动的创作
在几分钟内将文本转化为专业视频。我们强大的从脚本到视频功能简化了您的内容工作流程。
不喜欢结果？
试试这些提示。
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。
社交媒体营销人员可以利用这个动态的30秒营销视频，非常适合Instagram和TikTok等平台。快速的视觉风格，搭配大胆的色彩、动画文字叠加和快速剪辑，再加上充满活力的流行背景音乐，旨在最大化参与度。使用HeyGen的从脚本到视频功能快速制作这个引人注目的内容。
一个引人入胜的60秒促销视频，针对电子商务产品发布者，应该突出其新产品的独特卖点。设想一种电影般的视觉美学，包含详细的产品镜头、流畅的动画和精致的高质量效果，配以精致、说服力强的旁白和细腻的背景音乐。HeyGen强大的旁白生成功能确保专业且引人入胜的音频体验。
想要为内容创作者提供快速的生产力提示？设想一个充满活力的20秒故事视频，具有明亮的插图视觉风格，配以清晰的动画图形和易于阅读的字幕。音频将提供热情、简洁的叙述。使用HeyGen的多样化模板和场景高效地制作一个吸引人且信息丰富的剪辑。
创意引擎
无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。
基于提示的原生视频创建
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。
端到端视频生成
Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。
以结构和意图构建
与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。
使用案例
使用 Avatar IV 以超写实的语音和动作让任何照片栩栩如生。
常见问题
HeyGen如何通过AI增强我的创意视频项目？
HeyGen作为一个先进的AI视频生成器，帮助用户将创意想法转化为引人入胜的AI生成视频，使用逼真的AI化身和多样化的风格。它简化了各种叙事需求的高质量、吸引人的视觉内容的创作。
我可以用HeyGen的从文本到视频功能创建什么样的视频？
通过HeyGen创新的从文本到视频功能，您可以高效生成各种高质量的视频，包括解释视频、营销视频和促销视频，配有自然的旁白，只需简单的文本提示。
HeyGen适合想要创建专业外观视频的初学者吗？
当然！HeyGen被设计为一个易于访问的在线AI视频生成器，提供直观的视频编辑工具和多种预制模板，使任何人都能轻松制作专业级的数字视频内容。
HeyGen允许在我的视频中使用自定义AI化身吗？
是的，HeyGen具有强大的AI化身技术，允许您在AI生成的视频中加入动画角色，使您的叙事栩栩如生。这为您的数字创作增添了独特和个性化的触感。