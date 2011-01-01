数字孪生培训视频生成器，打造引人入胜的L&D

快速创建引人入胜的培训视频，并使用AI化身个性化内容。

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。

示例提示词1
为L&D团队和企业培训师创建一个动态的45秒“数字孪生培训视频生成器”教程。这个视频应具有友好的视觉美感和轻快、专业的声音，突出轻松创建“引人入胜的视频”。强调HeyGen的“模板和场景”如何提供快速启动，帮助快速组装和定制内容。
示例提示词2
为市场营销专业人士和内容创作者制作一个简洁的30秒宣传片，展示即时“AI视频生成”用于有影响力的“演示”。视频需要快速、视觉吸引力的图形风格和充满活力的解说，特别展示HeyGen的“从脚本到视频”功能，如何将要点转化为生动、可分享的信息。
示例提示词3
突出“成本效益的视频制作”，为小企业主和自由视频制作者制作一个50秒指南，成为熟练的“数字孪生视频制作者”。采用专业、吸引人的美学风格，语气自信且鼓励。该指南应展示如何无缝集成使用HeyGen的“媒体库/素材支持”来增强视觉叙事，并在不增加成本的情况下个性化项目背景。
复制提示
粘贴到创建框中
观看您的视频栩栩如生
机器人脸部的背景图片

创意引擎

无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作

基于提示的原生视频创建

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。

端到端视频生成

Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。

以结构和意图构建

与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。

评价

数字孪生培训视频生成工作原理

使用AI视频生成器简化您的培训内容创建，制作引人入胜、栩栩如生的视频，满足团队的学习和发展需求。

1
Step 1
选择AI化身
首先选择或生成一个个性化的AI化身作为您的数字主持人，确保所有培训材料中都有一个一致且易于关联的面孔。
2
Step 2
粘贴您的培训脚本
将您的教育内容以文本形式输入。高级文本转语音功能将自动将其转换为自然的旁白，为您的数字孪生提供声音。
3
Step 3
应用视觉增强
通过各种布局和元素增强您的培训视频。利用直观的拖放编辑功能整合媒体并定制您的场景。
4
Step 4
导出最终视频
一旦完成，生成您的高质量培训视频。它已准备好与L&D团队分享，以实现高效、可扩展的学习。

使用案例

使用 Avatar IV 以超写实的语音和动作让任何照片栩栩如生。

简化复杂指令

通过利用数字孪生视频提供清晰、简明的指导，揭开复杂主题的神秘面纱，提高教育成果。

常见问题

HeyGen如何帮助我创建数字孪生培训视频？

HeyGen通过我们先进的AI视频生成器让您轻松制作引人入胜的培训视频。只需输入您的脚本，从丰富的视频模板中选择，并定制您的数字孪生，即可为您的团队提供动态且具成本效益的视频制作。

我可以用HeyGen为我的视频创建什么样的AI化身？

HeyGen允许您创建和定制逼真的AI化身，使其表演和肢体语言适应您的脚本。您甚至可以创建一个基于您自己视频素材训练的视频化身，确保在演示或营销内容中表现自然。

HeyGen是所有内容创作者都能使用的用户友好的数字孪生视频制作工具吗？

当然！HeyGen设计直观，使内容创作者能够轻松将文本转化为引人入胜的视频。其拖放编辑界面和文本转语音功能简化了视频制作，使每个人都能在无需复杂视频制作技能的情况下制作数字孪生视频。

我可以使用HeyGen生成多语言的数字孪生视频吗？

可以，HeyGen支持生成超过140种语言的数字孪生视频和AI配音。这一功能使您能够轻松扩展影响力，为多元化的全球观众创建引人入胜的视频。