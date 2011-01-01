数字孪生培训视频生成器，打造引人入胜的L&D
快速创建引人入胜的培训视频，并使用AI化身个性化内容。
不喜欢结果？
试试这些提示。
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。
为L&D团队和企业培训师创建一个动态的45秒“数字孪生培训视频生成器”教程。这个视频应具有友好的视觉美感和轻快、专业的声音，突出轻松创建“引人入胜的视频”。强调HeyGen的“模板和场景”如何提供快速启动，帮助快速组装和定制内容。
为市场营销专业人士和内容创作者制作一个简洁的30秒宣传片，展示即时“AI视频生成”用于有影响力的“演示”。视频需要快速、视觉吸引力的图形风格和充满活力的解说，特别展示HeyGen的“从脚本到视频”功能，如何将要点转化为生动、可分享的信息。
突出“成本效益的视频制作”，为小企业主和自由视频制作者制作一个50秒指南，成为熟练的“数字孪生视频制作者”。采用专业、吸引人的美学风格，语气自信且鼓励。该指南应展示如何无缝集成使用HeyGen的“媒体库/素材支持”来增强视觉叙事，并在不增加成本的情况下个性化项目背景。
创意引擎
无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。
基于提示的原生视频创建
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。
端到端视频生成
Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。
以结构和意图构建
与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。
使用案例
使用 Avatar IV 以超写实的语音和动作让任何照片栩栩如生。
常见问题
HeyGen如何帮助我创建数字孪生培训视频？
HeyGen通过我们先进的AI视频生成器让您轻松制作引人入胜的培训视频。只需输入您的脚本，从丰富的视频模板中选择，并定制您的数字孪生，即可为您的团队提供动态且具成本效益的视频制作。
我可以用HeyGen为我的视频创建什么样的AI化身？
HeyGen允许您创建和定制逼真的AI化身，使其表演和肢体语言适应您的脚本。您甚至可以创建一个基于您自己视频素材训练的视频化身，确保在演示或营销内容中表现自然。
HeyGen是所有内容创作者都能使用的用户友好的数字孪生视频制作工具吗？
当然！HeyGen设计直观，使内容创作者能够轻松将文本转化为引人入胜的视频。其拖放编辑界面和文本转语音功能简化了视频制作，使每个人都能在无需复杂视频制作技能的情况下制作数字孪生视频。
我可以使用HeyGen生成多语言的数字孪生视频吗？
可以，HeyGen支持生成超过140种语言的数字孪生视频和AI配音。这一功能使您能够轻松扩展影响力，为多元化的全球观众创建引人入胜的视频。