终极数字化转型视频制作工具
利用强大的从脚本到视频的文本转换功能简化转型计划的视频创作。
不喜欢结果？
试试这些提示。
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。
开发一个30秒的动态社交媒体视频广告，针对内容创作者，展示如何快速制作引人入胜的短视频内容。视频应采用快节奏、高能量的视觉风格，快速剪辑和生动的图形，配以流行、感染力强的音乐。展示如何利用从脚本到视频的文本转换功能，通过各种模板和场景实现专业外观，而无需大量编辑。
制作一个60秒的教学视频，面向企业环境中的新员工，详细介绍简化的数字化入职流程。视觉美学应清晰、专业且易于跟随，配有清晰的屏幕文本和冷静、权威的语音生成。为确保此视频创作的最大可访问性和清晰度，使用显著的字幕/说明文字，并整合来自媒体库/库存支持的相关专业镜头，以有效说明每个步骤。
想象一个为科技爱好者设计的40秒生成式AI视频，探索在先进自动化和创造力时代的未来工作。视觉风格应是未来主义和艺术性的，采用抽象的数字景观、闪烁的粒子效果，以及复杂、空灵的声音设计，配以环境电子音乐。利用纵横比调整和导出功能优化各种平台，并通过模板和场景整合独特的视觉元素，唤起对奇迹和创新的感受，展示工作室级视频的潜力。
创意引擎
无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。
基于提示的原生视频创建
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。
端到端视频生成
Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。
以结构和意图构建
与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。
使用案例
使用 Avatar IV 以超写实的语音和动作让任何照片栩栩如生。
常见问题
HeyGen如何简化AI视频创作？
HeyGen通过将您的文本转化为引人入胜的视频，彻底改变了视频制作，使用逼真的AI化身。我们的平台使用户能够轻松生成工作室级视频，通过生成式AI视频使复杂的创意控制变得人人可及。
我可以用HeyGen创建哪些类型的营销内容？
使用HeyGen，您可以创建多种多样的营销内容，包括社交媒体视频、培训视频等。利用我们广泛的AI驱动模板库，制作专业的视频文档和其他各种视频创作，满足您的特定需求。
HeyGen可以定制视频内容以匹配我的品牌吗？
当然可以，HeyGen提供强大的品牌控制，允许您将您的标志、品牌颜色和库存内容整合到您的视频中。这确保每个视频都与您的品牌形象完美契合，提供对数字化转型视频制作工具输出的广泛创意控制。
HeyGen支持多语言视频创作吗？
是的，HeyGen提供全面的多语言支持，使您能够为全球观众创建视频。我们的高级AI语音生成器可以从文本到视频生成自然的语音，促进跨多种语言的无缝沟通。