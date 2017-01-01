数字代言人制作器：轻松创建AI视频
以速度和成本效益制作引人入胜的视频。利用我们先进的AI化身让您的内容栩栩如生。
不喜欢结果？
试试这些提示。
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。
为内容创作者和在线教育者开发一个动态的45秒解释视频，展示AI视频生成器的强大功能。视觉风格应简洁且具有指导性，配以动画文字和清晰、热情的声音，展示从文本到视频的脚本功能如何轻松将书面内容转化为专业视频。
展示品牌经理和企业沟通人员如何利用AI视频创作平台，通过一个精致的60秒广告。视觉风格应时尚且具有企业感，完美融入品牌元素，配以权威但亲切的声音。此视频应强调丰富的模板和场景，以确保所有沟通中的一致定制和品牌化。
为社交媒体营销人员和产品发布团队创建一个引人入胜的30秒产品演示视频。视觉风格应充满活力，剪辑快速且有冲击力，配以欢快的声音，突出使用语音生成自定义化身来介绍新功能或产品的简单性。
创意引擎
无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作
基于提示的原生视频创建
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。
端到端视频生成
Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。
以结构和意图构建
与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。
使用案例
使用 Avatar IV 以超写实的语音和动作让任何照片栩栩如生。
常见问题
HeyGen如何实现创意视频内容？
HeyGen通过其先进的AI视频生成器赋能用户，允许使用自定义AI化身和一系列创意工具轻松制作专业质量的视频，从而创造引人入胜的内容。
HeyGen能将文本转化为引人入胜的视频吗？
是的，HeyGen具备强大的文本到视频功能，允许您快速将脚本转换为动态视频。这使得HeyGen成为各种市场营销和沟通需求的有效数字代言人制作工具。
有哪些品牌定制选项？
HeyGen提供广泛的定制和品牌控制，包括上传您的标志和品牌颜色的能力。用户可以利用专业模板确保所有AI视频创作中的品牌一致性。
HeyGen可以创建哪些类型的AI化身？
HeyGen是一个多功能的AI视频创作平台，能够生成多样化的AI化身，从逼真的数字人到创意动画角色。这些自定义化身可以用于各种应用，如解释视频和社交媒体内容。