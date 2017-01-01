数字代言人生成器：几分钟内生成AI视频
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。
开发一个90秒的内部培训视频，面向产品经理，展示如何利用HeyGen的先进“文本到视频技术”轻松创建引人入胜的“产品讲解视频”。视觉美学应明亮且吸引人，使用亲和的“AI化身”来传递脚本，并通过清晰的语音生成确保技术细节的清晰度和记忆度。
制作一个2分钟的教学视频，目标受众为人力资源和培训部门，展示HeyGen的“多语言支持”作为有效“在线培训”模块的核心组件。视觉基调应专业且具有全球包容性，特色为多元化的AI化身传递内容，并辅以精确的“字幕/说明”以确保不同语言背景的可访问性和理解。
制作一个45秒的动态宣传视频，面向小企业主，强调HeyGen的“用户友好界面”如何简化“营销活动”中引人入胜内容的创建。视觉和音频风格应快速且充满活力，利用预设计的“模板和场景”快速展示多样化的应用，同时保持一致且专业的品牌信息，无需大量编辑。
创意引擎
无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作
基于提示的原生视频创建
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。
端到端视频生成
Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。
以结构和意图构建
与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。
常见问题
HeyGen如何简化AI视频生成？
HeyGen通过先进的文本到视频技术和多样化的AI代言人，允许用户从简单的脚本生成工作室质量的视频，从而简化视频创作。其用户友好的界面使视频编辑变得简单，并能在几分钟内高效制作出引人入胜的内容。
HeyGen为高级视频制作提供了哪些技术能力？
HeyGen提供强大的技术功能，包括多语言支持、先进的语音克隆和自定义脚本上传，以精确定制内容。其API集成促进了可扩展的视频制作，并与现有的CRM和营销工具无缝集成，确保一致的品牌形象和高效的工作流程。
HeyGen能否帮助降低视频制作成本？
是的，HeyGen通过利用AI化身和全面的媒体库显著降低了视频制作成本和时间，从而消除了对昂贵设备或演员的需求。平台的简单视频编辑功能和现成的模板进一步简化了创意过程，实现高效的内容创作。
HeyGen视频有哪些输出格式和自定义选项？
HeyGen允许灵活的输出，用户可以将工作室质量的视频下载为MP4文件，并可自定义纵横比调整。平台还支持自动字幕/说明，并提供广泛的编辑选项，以确保您的视频内容符合特定的品牌控制和要求。