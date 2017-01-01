数字代言人生成器：几分钟内生成AI视频

轻松创建引人入胜的视频并降低制作成本，使用我们的AI化身将文本转化为动态内容。

创建一个1分钟的讲解视频，目标受众为软件开发人员或IT经理，展示HeyGen的“API集成”如何通过无缝生成技术更新来促进“可扩展的视频制作”。视觉风格应简洁现代，配以清晰权威的AI旁白，利用HeyGen的“从脚本到视频”功能高效呈现复杂信息。

示例提示词1
开发一个90秒的内部培训视频，面向产品经理，展示如何利用HeyGen的先进“文本到视频技术”轻松创建引人入胜的“产品讲解视频”。视觉美学应明亮且吸引人，使用亲和的“AI化身”来传递脚本，并通过清晰的语音生成确保技术细节的清晰度和记忆度。
示例提示词2
制作一个2分钟的教学视频，目标受众为人力资源和培训部门，展示HeyGen的“多语言支持”作为有效“在线培训”模块的核心组件。视觉基调应专业且具有全球包容性，特色为多元化的AI化身传递内容，并辅以精确的“字幕/说明”以确保不同语言背景的可访问性和理解。
示例提示词3
制作一个45秒的动态宣传视频，面向小企业主，强调HeyGen的“用户友好界面”如何简化“营销活动”中引人入胜内容的创建。视觉和音频风格应快速且充满活力，利用预设计的“模板和场景”快速展示多样化的应用，同时保持一致且专业的品牌信息，无需大量编辑。
复制提示
粘贴到创建框中
观看您的视频栩栩如生
创意引擎

无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作

基于提示的原生视频创建

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。

端到端视频生成

Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。

以结构和意图构建

与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。

评价

数字代言人生成器如何工作

使用AI化身和个性化脚本轻松创建引人入胜的视频，以精确和速度转变您的内容制作。

1
Step 1
选择您的AI化身
从多样化的库中选择理想的AI化身，作为您的数字代言人。这利用了HeyGen强大的AI化身功能。
2
Step 2
创建您的脚本和语音
输入您的文本，HeyGen的先进文本到视频技术将其转换为自然的语音，与您选择的化身完美同步。
3
Step 3
自定义您的视频内容
利用HeyGen的模板和场景增强您的视频，为您的信息设置完美的视觉背景和基调。
4
Step 4
导出您的专业视频
完成您的创作，使用HeyGen的纵横比调整和导出功能，以多种格式获取您的工作室质量视频，准备分享。

使用案例

使用 Avatar IV 以超写实的语音和动作让任何照片栩栩如生。

提升在线培训和电子学习

利用AI代言人提供互动且引人入胜的在线培训模块，提高学习者的记忆力，并使复杂主题变得易于理解。

常见问题

HeyGen如何简化AI视频生成？

HeyGen通过先进的文本到视频技术和多样化的AI代言人，允许用户从简单的脚本生成工作室质量的视频，从而简化视频创作。其用户友好的界面使视频编辑变得简单，并能在几分钟内高效制作出引人入胜的内容。

HeyGen为高级视频制作提供了哪些技术能力？

HeyGen提供强大的技术功能，包括多语言支持、先进的语音克隆和自定义脚本上传，以精确定制内容。其API集成促进了可扩展的视频制作，并与现有的CRM和营销工具无缝集成，确保一致的品牌形象和高效的工作流程。

HeyGen能否帮助降低视频制作成本？

是的，HeyGen通过利用AI化身和全面的媒体库显著降低了视频制作成本和时间，从而消除了对昂贵设备或演员的需求。平台的简单视频编辑功能和现成的模板进一步简化了创意过程，实现高效的内容创作。

HeyGen视频有哪些输出格式和自定义选项？

HeyGen允许灵活的输出，用户可以将工作室质量的视频下载为MP4文件，并可自定义纵横比调整。平台还支持自动字幕/说明，并提供广泛的编辑选项，以确保您的视频内容符合特定的品牌控制和要求。