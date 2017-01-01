数字标牌视频制作：轻松且引人入胜的内容
为您的数字标牌制作引人注目的展示视频，通过我们的从脚本到视频功能将您的文字创意转化为动态内容。
不喜欢结果？
试试这些提示。
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。
为IT部门和企业传播团队制作一个45秒的解释视频，详细说明数字标牌软件的高效性。视觉上，这个视频应简洁且信息丰富，配以清晰的图形，并辅以权威且冷静的指导性音频风格。强调从脚本到视频的功能如何简化内容更新，以及字幕/说明文字如何确保在所有显示屏上的可访问性。
开发一个针对数字营销人员和内容创作者的90秒宣传视频，展示AI视频生成器的创意潜力。采用视觉丰富且引人入胜的风格，搭配多样化的场景，配以友好、充满活力的旁白和振奋人心的背景音乐。强调丰富的模板和场景可供选择，以及使用媒体库/素材支持快速启动任何项目的便利性。
为零售经理和活动组织者设计一个60秒的教学视频，讲解如何振兴他们的数字标牌工作和整体视频创作。该视频应具有快速、充满活力的视觉风格，展示真实世界的应用，配以热情且激励人心的解说。展示如何通过调整纵横比和导出功能简化在各种屏幕上的部署，以及字幕/说明文字如何在嘈杂环境中增强信息清晰度。
创意引擎
无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。
基于提示的原生视频创建
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。
端到端视频生成
Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。
以结构和意图构建
与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。
使用案例
使用 Avatar IV 以超写实的语音和动作让任何照片栩栩如生。
常见问题
HeyGen如何促进数字标牌动态内容的创建？
HeyGen作为一个先进的“AI视频生成器”，使用户能够将文字转化为引人入胜的“展示视频”内容。其直观的“拖放工具”和丰富的“模板”库简化了“内容创作”过程，为“数字标牌”带来深刻影响。
HeyGen能否将AI虚拟人和自定义旁白集成到数字标牌视频中？
是的，HeyGen提供了一个强大的“AI视频生成器”，具有逼真的“AI虚拟人”和可定制的“旁白”。这使得个性化和引人入胜的沟通成为可能，通过赋予静态信息生命来增强您的“数字标牌”的影响力。
是什么让HeyGen成为企业易于使用的数字标牌视频制作工具？
HeyGen是一个“基于云的平台”，专为直观的“视频创作”而设计，使其成为一个“易于使用的数字标牌视频制作工具”。它提供“品牌控制”功能，如自定义标志和颜色，确保您的“展示视频”内容始终如一地反映您的品牌形象，且无需费力。
HeyGen是否支持将文字转换为各种数字标牌格式的视频？
当然。HeyGen在“文字转视频”转换方面表现出色，使您能够快速从脚本生成专业的“数字标牌视频”内容。其多功能特性包括“纵横比调整”和多种导出选项，以确保您的视频为任何显示屏优化。