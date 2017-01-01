数字标牌视频生成器：快速创建引人入胜的内容
利用HeyGen的多样化模板和场景，轻松设计出色且高效的数字标牌广告，瞬间产生影响。
生成一个1分钟的教学视频，专为IT经理和运营团队量身定制，演示HeyGen如何简化大型数字标牌平台的内容部署。视觉风格应简洁专业，包含清晰的屏幕录制和信息覆盖，并配以精准的解说。重点展示HeyGen的从脚本到视频的功能，以实现快速内容更新，以及其纵横比调整和导出功能，以便在不同屏幕上无缝适应，强调远程管理的效率。
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。
示例提示词1
制作一个90秒的解决方案导向视频，面向系统集成商和技术顾问，突出HeyGen作为一个先进的数字标牌视频生成器。视频应具有现代、流畅的美学风格，动态过渡，展示AI虚拟形象的集成，用于个性化信息传递和多语言专业配音生成，所有这些都在云平台上管理。此提示旨在展示可扩展性和高级内容创作的可能性。
示例提示词2
创建一个2分钟的技术深度解析视频，专为网络管理员和软件开发人员设计，详细介绍HeyGen的端到端视频生成过程。视觉风格应高度详细，包含HeyGen界面内的逐步演示，配以平静的指导性叙述。展示如何快速定制各种模板和场景，利用媒体库/库存支持丰富的资产，以及如何自动生成字幕/说明，确保动态内容在显示屏上实时刷新。
示例提示词3
开发一个45秒的问题解决视频，针对技术支持专家和DevOps工程师。视频应采用直接、权威的视觉风格，使用分屏显示常见的内容更新挑战与HeyGen的简化流程，配以坚定、清晰的声音。强调HeyGen如何与现有的数字标牌软件集成，利用从脚本到视频的功能进行紧急公告，以及强大的纵横比调整和导出功能，以立即发布符合高级调度工具和系统要求的内容。
创意引擎
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。
基于提示的原生视频创建
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。
端到端视频生成
Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。
以结构和意图构建
与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。
Step 1
创建核心内容
首先使用我们强大的从脚本到视频功能生成引人入胜的视频内容，将文本转化为动态视觉效果。
Step 2
添加引人入胜的AI虚拟形象
通过集成逼真的AI虚拟形象来增强您的信息传递，为您的标牌增添个性化和吸引力。
Step 3
应用品牌定制
通过利用强大的品牌控制功能，确保在所有显示屏上保持品牌一致性，融入您的标志、颜色和独特的视觉身份。
Step 4
优化和导出视频
通过应用纵横比调整为任何显示屏准备您的视频，然后轻松导出高质量文件，以便在您的数字标牌平台上无缝部署。
常见问题
HeyGen如何促进数字标牌内容的远程管理？
HeyGen提供了一个基于云的平台，便于无缝远程管理您的数字标牌。您可以轻松安排内容，确保内容实时刷新，并从任何地方管理所有数字显示屏。
HeyGen为生成数字标牌视频提供了哪些高级功能？
HeyGen利用先进的AI视频和图像生成技术，包括从文本到视频的功能和AI虚拟形象，以创建引人注目的数字标牌。我们直观的平台包括拖放工具和模板与场景，以实现高效的内容创作。
HeyGen能否优化适用于各种屏幕纵横比的数字标牌视频？
是的，HeyGen支持纵横比调整，允许您优化数字标牌视频以适应各种显示屏。这确保了您的高效数字标牌广告在任何数字显示屏上都能完美呈现。
HeyGen是一个端到端的数字标牌视频生成解决方案吗？
当然。HeyGen提供端到端的视频生成服务，用于数字标牌，允许您创建动态内容，配以专业配音，并在云平台中无缝集成品牌控制。