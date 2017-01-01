数字销售视频制作器：使用AI创建引人入胜的视频
使用逼真的AI虚拟形象制作个性化销售视频，有效地与每位潜在客户建立联系。
开发一个针对技术销售团队的1分钟视频，展示无缝的CRM集成以实现自动化外展。视觉风格应简洁专业，包含动态屏幕录制的集成工作流程，并配有清晰权威的旁白。突出HeyGen的AI虚拟形象如何在大规模上发送个性化信息，减少手动工作，同时通过`API集成`增强`AI驱动的视频外展`。
制作一个90秒的教学视频，面向市场运营经理，展示如何利用高级视频性能指标。视觉美学应以数据为导向，包含动画图表展示`视频参与分析`，并配有轻快且信息丰富的AI生成语音。解释HeyGen的`字幕/说明`如何提高可访问性，以及`模板和场景`如何简化多样化内容的创建，以实现大规模的`AI个性化`。
为企业IT经理创建一个2分钟的综合视频，详细介绍平台的强大安全性和合规功能。采用干净、可信的视觉风格，配以强调数据完整性的细微图形，并配有权威且令人安心的旁白。强调如何在`无限工作空间`中保持`SOC 2合规性`，以及如何安全地使用`语音生成`，同时`纵横比调整和导出`确保在各种企业系统中的多功能部署。
为小企业主设计一个45秒的快速入门指南，专注于快速创建数字销售内容。视觉和音频风格应现代且高度直观，包含逐步的UI演示，配以充满活力的背景音乐和友好的AI语音。展示使用`从脚本到视频`创建高质量营销材料的效率，以及`媒体库/库存支持`如何支持快速的`移动视频创建`。
无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作
基于提示的原生视频创建
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。
端到端视频生成
Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。
以结构和意图构建
与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。
常见问题
HeyGen如何通过AI虚拟形象增强视频创作？
HeyGen的AI虚拟形象允许用户通过无缝集成可定制的角色来个性化和增强数字销售视频，提高观众的参与度。
HeyGen能将书面脚本转换为视频吗？
当然可以，HeyGen通过将文本转化为动态视频，利用AI轻松将脚本转换为视觉上吸引人的内容，赋予创作者力量。
HeyGen为营销视频提供哪些品牌选项？
HeyGen提供全面的品牌控制，允许用户集成标志、颜色和其他品牌元素，以确保每个视频完美契合他们的营销策略。
HeyGen是否支持视频定制的旁白和字幕？
确实如此，HeyGen支持语音生成并提供字幕/说明工具，确保您的销售视频可访问并根据观众的需求量身定制。