数字化例行视频制作工具：快速、简单的AI视频创作
利用先进的文本转视频功能，将您的脚本轻松转化为精美视频，简化您的内容工作流程。
不喜欢结果？
试试这些提示。
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。
为寻求效率的内容创作者开发一个45秒的宣传视频，展示AI视频制作工具的强大功能。采用充满活力和动感的视觉风格，保持专业语气，利用HeyGen的AI虚拟形象展示其模板和场景中的各种功能，使复杂的想法易于理解。
制作一个60秒的教育短片，目标是专注于提高视频可访问性和全球覆盖的营销专业人士。视频应采用信息丰富且流畅的视觉风格，强调在线视频编辑器的易用性。集成自动字幕/说明，并展示无缝的纵横比调整和多平台导出，确保关键信息的清晰呈现。
想象一个为社交媒体经理设计的30秒社交媒体短片，他们需要快速制作时尚内容。视频应节奏快且视觉丰富，结合HeyGen广泛的媒体库/素材支持。使用从脚本到视频的功能快速生成引人入胜的叙述，配以吸引人的现代音乐，证明他们如何轻松成为多产的YouTube剪辑制作人。
创意引擎
无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作
基于提示的原生视频创建
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。
端到端视频生成
Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。
以结构和意图构建
与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。
使用案例
使用 Avatar IV 以超写实的语音和动作让任何照片栩栩如生。
常见问题
HeyGen如何将我的内容转化为引人入胜的视频？
HeyGen作为一个先进的AI视频制作工具，允许您轻松地将文本脚本转化为动态视频内容。我们创新的文本转视频功能利用逼真的AI虚拟形象和专业的旁白生成技术，让您的信息生动呈现，无需复杂的视频编辑。
HeyGen为视频制作提供了哪些创意资产？
HeyGen通过丰富的视频模板和广泛的媒体库/素材支持简化您的数字化例行工作。这使用户能够快速创建引人注目的产品演示和各种其他视频内容，使专业视频制作对每个人都变得触手可及。
我可以在HeyGen中自定义AI虚拟形象并为我的视频进行品牌化吗？
当然可以。HeyGen的在线视频编辑器提供强大的品牌控制功能，使您能够将您的标志、颜色和字体无缝集成到视频中。您还可以个性化多样化的AI虚拟形象，以确保您的内容完美契合您的品牌形象和创意愿景。
HeyGen如何优化不同平台的视频？
HeyGen通过纵横比调整等基本功能简化了不同平台的视频编辑，确保您的内容在各处都完美呈现。此外，自动字幕/说明增强了可访问性和参与度，使HeyGen成为理想的YouTube剪辑制作工具和多功能在线视频编辑器，满足多样化的分发需求。