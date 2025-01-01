数字化例行视频制作工具：快速、简单的AI视频创作

利用先进的文本转视频功能，将您的脚本轻松转化为精美视频，简化您的内容工作流程。

106/2000

不喜欢结果？
试试这些提示。

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。

示例提示词1
为寻求效率的内容创作者开发一个45秒的宣传视频，展示AI视频制作工具的强大功能。采用充满活力和动感的视觉风格，保持专业语气，利用HeyGen的AI虚拟形象展示其模板和场景中的各种功能，使复杂的想法易于理解。
示例提示词2
制作一个60秒的教育短片，目标是专注于提高视频可访问性和全球覆盖的营销专业人士。视频应采用信息丰富且流畅的视觉风格，强调在线视频编辑器的易用性。集成自动字幕/说明，并展示无缝的纵横比调整和多平台导出，确保关键信息的清晰呈现。
示例提示词3
想象一个为社交媒体经理设计的30秒社交媒体短片，他们需要快速制作时尚内容。视频应节奏快且视觉丰富，结合HeyGen广泛的媒体库/素材支持。使用从脚本到视频的功能快速生成引人入胜的叙述，配以吸引人的现代音乐，证明他们如何轻松成为多产的YouTube剪辑制作人。
step previewstep preview
复制提示
step previewstep preview
粘贴到创建框中
step previewstep preview
观看您的视频栩栩如生
机器人脸部的背景图片机器人脸部的背景图片

创意引擎

无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。

基于提示的原生视频创建

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。

端到端视频生成

Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。

以结构和意图构建

与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。

评价

数字化例行视频制作工具的工作原理

使用AI驱动的工具为您的数字化例行工作创建专业且引人入胜的视频，高效地将文本和想法转化为精美内容。

1
Step 1
创建您的视频内容
首先撰写您的视频脚本或从多种专业视频模板中选择，为您的数字化例行工作奠定基础。
2
Step 2
选择视觉效果和声音
通过选择多样化的AI虚拟形象来增强您的例行说明，或选择旁白来传达您的信息。
3
Step 3
完善和个性化
通过品牌控制功能将您的品牌标识、颜色融入视频，并通过自动字幕/说明确保可访问性。
4
Step 4
导出并分享您的例行视频
通过调整不同平台的纵横比来完成您的视频，然后导出您准备分享的数字化例行视频。

使用案例

使用 Avatar IV 以超写实的语音和动作让任何照片栩栩如生。

扩展教育课程产品

.

高效开发和分发高质量的视频课程，使您能够接触更广泛的全球受众并教育更多学习者。

background image

常见问题

HeyGen如何将我的内容转化为引人入胜的视频？

HeyGen作为一个先进的AI视频制作工具，允许您轻松地将文本脚本转化为动态视频内容。我们创新的文本转视频功能利用逼真的AI虚拟形象和专业的旁白生成技术，让您的信息生动呈现，无需复杂的视频编辑。

HeyGen为视频制作提供了哪些创意资产？

HeyGen通过丰富的视频模板和广泛的媒体库/素材支持简化您的数字化例行工作。这使用户能够快速创建引人注目的产品演示和各种其他视频内容，使专业视频制作对每个人都变得触手可及。

我可以在HeyGen中自定义AI虚拟形象并为我的视频进行品牌化吗？

当然可以。HeyGen的在线视频编辑器提供强大的品牌控制功能，使您能够将您的标志、颜色和字体无缝集成到视频中。您还可以个性化多样化的AI虚拟形象，以确保您的内容完美契合您的品牌形象和创意愿景。

HeyGen如何优化不同平台的视频？

HeyGen通过纵横比调整等基本功能简化了不同平台的视频编辑，确保您的内容在各处都完美呈现。此外，自动字幕/说明增强了可访问性和参与度，使HeyGen成为理想的YouTube剪辑制作工具和多功能在线视频编辑器，满足多样化的分发需求。