数字产品发布视频制作器：放大您的发布
利用强大的文本转视频功能，在几分钟内将您的脚本转化为专业的发布视频。
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。
开发一个时长45秒的AI产品视频，目标是渴望看到创新的科技初创公司和产品经理。该视频应具有现代、简洁的美学风格，使用专业、清晰的“AI化身”来展示产品的先进功能，直接从您的脚本中生成，利用HeyGen强大的“脚本转视频”功能。
制作一个信息丰富的60秒产品说明视频，面向正在探索新数字解决方案的潜在客户。视觉风格应友好且清晰，配以通过HeyGen的“语音生成”功能创建的引人入胜的旁白，将复杂功能简化为易于理解的优势。
制作一个动态的15秒促销产品视频，非常适合社交媒体营销人员和内容创作者，寻求最大化参与度。这个快节奏的视频需要视觉动态场景和吸引人的背景音乐，利用HeyGen的“字幕/字幕”功能在各种平台上实现广泛的可访问性和影响力。
创意引擎
无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作
基于提示的原生视频创建
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。
端到端视频生成
Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。
以结构和意图构建
与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。
常见问题
HeyGen如何简化数字产品发布视频的制作？
HeyGen利用AI化身和文本转视频功能简化您的数字产品发布视频制作。您可以轻松生成具有自然语音旁白和可定制视频模板的引人入胜的内容，使其成为高效的AI产品视频制作工具。
我可以使用HeyGen创建带有自己品牌的定制产品视频吗？
当然可以！HeyGen提供拖放编辑器和强大的品牌控制，确保您的产品视频完美契合您的品牌形象。您可以上传自己的素材，并利用定制产品视频模板，获得独特且专业的效果。
HeyGen提供哪些AI功能以提高产品说明视频的制作效率？
HeyGen提供先进的AI功能，如AI化身、从脚本转换为视频的功能和AI语音旁白，以加速您的产品说明视频制作。这款文本转视频创作工具帮助您快速高效地生成高质量内容。
HeyGen适合用于社交媒体营销的产品视频制作吗？
是的，HeyGen是一个出色的营销工具，适合制作针对社交媒体的引人入胜的产品视频。通过可定制的视频选项和轻松的纵横比调整，您可以创建吸引观众的内容，适用于各种平台。