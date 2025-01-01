通过数字入职视频生成器解锁效率

将您的入职脚本瞬间转化为引人入胜的视频。我们的生成式AI平台使用智能文本到视频技术简化员工和客户培训。

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。

示例提示词1
创建一个2分钟的演示视频，目标受众为寻求高效入职视频制作工具的人力资源经理和学习与发展专家。视频应采用友好、专业和情景化的视觉风格，展示在现代企业环境中互动的多样化AI化身。使用引人入胜、积极的AI旁白来解释优势，展示HeyGen的模板和场景以及旁白生成如何简化高质量员工入职内容的创建。
示例提示词2
设计一个60秒的客户入职视频，目标受众为负责指导新用户使用SaaS产品的产品经理和营销团队。视频在视觉上需要动态、吸引人且富有表现力，专业展示产品UI，并使用HeyGen的媒体库/素材支持中的动画元素。音频应配有轻快、友好的AI声音，并伴有轻柔的背景音乐，强调HeyGen的从脚本到视频功能如何加速引人入胜的AI生成视频教程的制作。
示例提示词3
制作一个1分钟的信息视频，目标受众为运营经理或合规官，详细说明如何使用AI创建清晰的标准操作程序（SOPs）。视觉呈现必须简洁、指导性强，并配有逐步的视觉效果和清晰的文字覆盖。使用直接但易于理解的AI旁白，结合描述性字幕/说明，确保最大程度的清晰度，有效展示HeyGen的数字入职视频生成器功能如何通过AI化身简化复杂流程的解释。
复制提示
粘贴到创建框中
观看您的视频栩栩如生
创意引擎

无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作

基于提示的原生视频创建

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。

端到端视频生成

Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。

以结构和意图构建

与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。

评价

数字入职视频生成器的工作原理

通过AI驱动的视频创作简化新员工和客户的介绍。快速生成引人入胜的入职内容，教育并激励观众。

1
Step 1
创建您的脚本
首先输入您的入职文本。我们的平台使用先进的“文本到视频”技术，立即将您的书面内容转化为动态视频故事板，形成您数字入职体验的基础。
2
Step 2
选择您的AI化身和场景
从多样化的“AI化身”库中选择一个来代表您的品牌或角色。将您选择的化身与合适的场景或模板配对，确保您的视频保持一致且专业的外观。
3
Step 3
添加旁白和定制
通过从您的脚本生成自然的“AI旁白”来增强您的视频。通过整合品牌标志、颜色和背景音乐进一步定制，确保视频完美契合公司的形象。
4
Step 4
导出完成的视频
一旦您的入职视频完成并打磨好，轻松以各种格式和纵横比导出。您将拥有一个高质量的“AI生成视频”，可以在任何平台上与新员工或客户分享。

使用案例

使用 Avatar IV 以超写实的语音和动作让任何照片栩栩如生。

快速创建入职内容

利用HeyGen的AI视频生成器快速制作引人入胜的入职视频和短片，高效简化您的内容创作流程。

常见问题

HeyGen如何简化数字入职视频的创建？

HeyGen通过先进的AI视频生成技术让您快速生成专业的入职视频。我们的平台将文本转化为视频，配以逼真的AI化身和定制的AI旁白，大大缩短了员工或客户入职内容的制作时间。

HeyGen的AI生成视频有哪些定制选项？

HeyGen为您的AI生成视频内容提供广泛的定制选项，包括多种视频模板以及整合品牌标志和色彩方案的能力。您还可以上传自己的媒体，以进一步个性化您的数字入职视频。

HeyGen能否将我的脚本转化为带有自然AI旁白的视频？

是的，HeyGen强大的文本到视频功能可以直接将您的书面脚本转化为引人入胜的AI视频。这包括生成逼真的AI旁白并自动添加字幕，确保您的入职视频对任何观众都清晰且吸引人。

AI化身如何增强HeyGen入职视频制作工具的效果？

HeyGen的AI视频生成器中的AI化身为您的数字入职内容提供了一致且专业的面貌，无需昂贵的演员或拍摄设备。它们使您的信息栩栩如生，使您的入职视频对新员工或客户更具吸引力和亲和力。