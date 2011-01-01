数字营销教程视频生成器：快速创建引人入胜的内容
通过文本转视频功能即时将脚本转化为引人入胜的教程视频，简化您的数字营销内容创作。
不喜欢结果？
试试这些提示。
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。
开发一个90秒的动态解说视频，目标是希望扩大视频产出的营销专业人士，展示HeyGen作为“营销视频制作器”的强大功能。美学风格应现代且节奏快，配以充满活力的旁白，突出如何轻松添加“字幕/说明文字”并使用“旁白生成”生成专业解说，以实现有影响力的“内容创作”。
制作一个1分钟的教育视频，专为教育工作者和企业培训师设计，说明HeyGen如何作为一个直观的“教程视频制作器”运作。该视频应采用清晰的分步骤视觉方法，配以冷静的指导性旁白，强调预设计“模板和场景”的实用性以及丰富的“媒体库/素材支持”，轻松“将文本转化为视频”。
为资源有限的个体创业者和初创公司制作一个简洁的45秒宣传视频，突出HeyGen作为“AI视频生成器”的角色，快速获得专业结果。视觉和音频风格应激励人心且充满活力，展示用户如何轻松利用“AI头像”和“纵横比调整和导出”来为各种平台制作多功能视频内容。
创意引擎
无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作
基于提示的原生视频创建
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。
端到端视频生成
Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。
以结构和意图构建
与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。
使用案例
使用 Avatar IV 以超写实的语音和动作让任何照片栩栩如生。
常见问题
HeyGen如何简化企业的AI视频创作？
HeyGen是一个先进的AI视频生成器，简化了内容创作。它使用户能够使用逼真的AI头像和强大的文本转语音引擎将文本转化为视频，使复杂的视频制作对营销视频制作者和教程视频制作者变得易于实现。
我可以定制HeyGen生成的AI视频以匹配我的品牌吗？
可以，HeyGen提供广泛的定制选项。您可以使用拖放编辑器和视频模板整合品牌的标志、颜色和素材，确保您的营销视频和解说视频完美契合品牌形象。
HeyGen提供哪些技术功能来增强视频的可访问性？
HeyGen提供强大的可访问性技术功能，包括先进的旁白生成和自动字幕。其文本转语音功能支持多种语言，使其成为视频营销的理想AI工具，轻松实现全球观众的视频创作。
HeyGen能多快制作出各种类型的视频？
HeyGen显著减少了视频制作的时间和成本，使您能够快速创建多样化的内容。从数字营销教程视频到社交媒体视频，其直观的平台加速了整体视频营销和内容创作。