Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。
创建一个90秒的解释视频，针对需要快速为班级澄清复杂科学概念的教师。采用专业、简洁的视觉风格，结合信息图表元素，并通过HeyGen的从脚本到视频功能直接从您的脚本生成平静的旁白，以简化制作过程。
开发一个45秒的教程视频，面向渴望创建营销内容但被复杂软件吓倒的小企业主。视频应展示一种充满活力、鼓舞人心的视觉风格，配以欢快的音乐和友好的语调，突出HeyGen的“模板和场景”功能如何使视频创作变得轻松，即使是初学者也能使用友好的界面。
设计一个2分钟的入职培训片段，供企业培训师向新员工介绍公司政策。这个“教育视频”应具备信息丰富、时尚的视觉风格，具有一致的品牌形象和专业的旁白，通过HeyGen的旁白生成功能高效生成。
基于提示的原生视频创建
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。
端到端视频生成
Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。
以结构和意图构建
与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。
使用 Avatar IV 以超写实的语音和动作让任何照片栩栩如生。
HeyGen如何简化教育视频的制作？
HeyGen是一个AI驱动的视频制作工具，提供友好的界面和强大的模板，使教师和学生能够轻松创建引人入胜的教育视频。您可以使用从脚本到视频功能将脚本转化为动态内容，配以AI虚拟形象和旁白生成。
HeyGen在视频制作方面提供了哪些先进的AI功能？
HeyGen利用先进的AI实现无缝视频制作。它具有逼真的AI虚拟形象和强大的从脚本到视频功能，允许您直接从文本生成专业的旁白。这使用户能够高效地制作高质量的视频。
HeyGen可以用于增强社交媒体的数字素养视频内容吗？
当然可以，HeyGen是一个有效的数字素养视频制作工具，非常适合创建信息丰富的解释视频和教程。其功能允许轻松录屏并优化各种社交媒体平台，提升参与度和理解度。
HeyGen支持品牌整合和多样化的视频格式吗？
是的，HeyGen提供全面的品牌控制，允许您通过标志和颜色自定义视频内容，确保一致性。它支持多种纵横比和导出格式，使其成为任何视频制作需求的多功能工具，从学习管理系统到一般宣传内容。